Freeriding po česku

"Pokud se člověk v Česku vydá něco sjet do terénu, musí počítat s tím, že porušuje zákon. Já s tím počítám," řekl vloni zcela natvrdo v rozhovoru pro IDNES jeden z nich Pavel Pospíšil. Pracovníci ochrany přírody totiž argumentují uřezaným stromky a vyplašenou zvěří, Horská služby zase spuštěnými lavinami.



Kde se tedy nejvíce jezdí ve volném terénu?



Krkonoše

Studniční hora do Pece a do Obřího dolu

Sněžka do Obřího dolu

Luční hora a Kozí Hřbety do Svatého Petra

Údolí Bílého Labe ke stejnojmenné boudě

Zlaté návrší a Pančavská louka do Labského dolu

Kotel do Kotelních jam

Bramberk stržemi do Pece



Jizerské a Lužické hory

Ještěd lesem do Liberce



Jeseníky Praděd do Velkého kotle

Červená hora do Červeného kotle



Beskydy

Lysá hora po bývalých sjezdovkách



Praha

Petřín podél lanovky



Na Slovensku se běžně jezdí v terénu v Roháčích, Vysokých i Nízkých Tatrách a Malé i Velké Fatře.

V Rakousku je skitouring celonárodním sportem a v Americe je ježdění po neupravovaných sjezdovkách běžnou součástí lyžování.