Freeride ano, ale jen tam, kde nehrozí laviny

Myslím si ale, že zákaz lyžování v lavinových svazích má své opodstatnění. Ano, lyžař z vašeho článku má pípák, trubičku na dýchání pod lavinou a další vybavení. Uvědomuje si ale, že ho někdo (jehož život on riskuje) z té laviny musí vyhrabat?

A to je člověk, kterému se nechce umírat. Prostě mi to připadá sobecké.

Přesto jsem pro lyžování ve volném terénu, ale jen na svazích, kde nehrozí sesuv lavin. Ten, kdo tam bude lyžovat poté, co napadlo 30 cm čerstvého prašanu, si to užije v neporušeném svahu, ten, kterému nenapadne sníh, má prostě smůlu. Vyjde to příště.

Kdo potřebuje lavinové svahy, ať zaplatí ze svého účtu náklady na záchrannou

akci, případné léčení v nemocnici či další náklady. Ať jsou při vjezdu do hor cedule s tímto upozorněním, ať jsou konkrétní náklady uvedeny. Snad si to spousta lidí rozmyslí.

Nemyslím si také, že na všech sjezdovkách (alespoň ne v zahraničí) jsou davy lidí. Když jsem se synem sjížděl černou v Cortině pod Tofanou, byli jsme tam jen my dva.