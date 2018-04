Fraser Island, největší písečný ostrov světa

Několik stručných geografických údajů o tomto ostrově, který je opravdu

vytvořen jen z písku. Délka 113 km, šířka - jak kde od 20 km do několika set metrů, maximální výška jeho písečných dun je 240 metrů. Ostrov vznikl písečnými náplavami, které sem moře přineslo z ústí jižněji položených řek před zhruba 400 tisíci lety.



Trvalých obyvatel je na ostrově kolem 200. Fauna - divoký pes dingo, který díky tisícům let izolace od kontinentu je dosti odlišný a v podstatě čistokrevný oproti svým příbuzným z kontinentální Austrálie, kteří se spojili se všemi možnými plemeny psa domacího a tím jim ubylo na čistokrevnosti. V podstatě neškodné, ale pro turisty hrůzostrašně vypadající goanny - asi dva metry dlouzí ještěři a několik ne tak zcela neškodných druhů hadů jsou dalšími obyvateli tohoto ostrova.

Pro milovníky koní jsou atrakcí stáda divokých koní, která se volně prohánějí po ostrově. Ovšem zdaleka největší atrakcí při procházkách na plážích ostrova jsou Humpback (něco jako hrbově) whales - velryby, které při svém každoročním putovaní z teplých tropických vod Pacifiku do chladnějších vod na jihu zde traví vždy 2 měsíce v zátoce mezi městem Hervey Bay a Fraser Islandem. Tato turisticky velmi vděčná událost probíhá obvykle od srpna do začátku října a mnozí obyvatelé přilehlých částí pobřeží si díky těmto mořským obrům přijdou na pěkné peníze poskytujíce velryb chtivým turistům možnost vyhlídkové cesty lodí popřípadně letadlem do míst mořské zátoky, kde se právě v ten který den kytovci vyskytují.



Na ostrově jsou rovněž velmi dobře zachovalé přílivové subtropické dešťové lesy a velké kolonie mangroves trees (jak se to asi řekne česky?), které bují v přílivové části pláží západního pobřeží ostrova. Dalšími stromy ostrova jsou hoop, kauri, blackbutt a satinay.



Jak se tam dostanete? Autobusem, vlakem či letadlem z Brisbane do Hervey Bay a odtud převozní lodí na ostrov. Jak se tam pohybovat? Pěšky je to trochu zdlouhavé, pokud pronajatým autem, musí to být spolehlivé terénní auto s náhonem na všechny 4 kola, na ostrově jsou pouze cesty z písku, žádný komfort asfaltu. Nedávná návštěva ostrova ve velké terénní Toyotě ve mě vyvolala podobné fyzické pocity jako kdysi před mnoha lety cesta v tanku v té nejhorší části českého tankodromu. Nepřeháním.

Pokud se rozhodnete k tomuto druhu "neorganizovaného" cestovaní, můžete na ostrově spát ve vlastních stanech, kde je libo, či v kempingových prostorách - obvykle zadarmo. Kdo je zhýčkaný pohodlím, může si vybrat na přenocování jedno ze tří turistických středisek. Nejlepší, ale také nejdražší, je středisko Kingfisher resort - kvalita ubytování a stravování je na úrovni čtyř či pětihvězdičkových světových hotelů, ostatní střediska jsou vyhovující ale poněkud skromnější a také levnější.

Kdo rád létá má možnost podniknout vyhlídkové lety různé délky z Hervey Bay nad ostrovem popřípadně s atraktivním přistáním na plázi a prohlídkou okolí. Jsou ale i mnohé další varianty cest na tento ostrov - řada různých okružních cest terénními autobusy - s přespáním buď ve stanech a nebo některém ze tří turistických středisek na ostrově.

Pro ty, kterým moře nevyvolavá žaludeční nevolnost je lákavá cesta velkou plachetnicí pro zhruba pětačtyřicet lidí - obvykle na několik dní s pěšími toulkami po ostrově, koupáním v moři a stravováním a přespáním na lodi.

Co stojí za vidění? Pokud ještěří goanny nejsou zrovna to po čem Vaše srdce touží a rovněž tak stáda divokých psů dingo či koně nejsou dosti atraktivní a velryby jsou v tuto chvíli zrovna tisíce mil daleko, pak vřele doporučuji okružní cestu, která vede k ostrovním jezerům. Celkem je jich na Fraser Islandu čtyřicet, jsou všechna sladkovodní - vznikla nahromaděním dešťové vody v prohlubních obrovských písečných dun a jsou jediným zdrojem pitné vody na ostrově. Mnohé mají malé potůčky, kterými z nich odtekla voda do moře. Největším je jezero Boomanjin, jehož plocha je téměř 200 hektarů. Nejhezčím a velmi snadno přístupným je McKenzie, s neuvěřitelně modrou vodou a sněhově bílými plážemi z jemného písku - pár hodin u něj strávených je zážitkem, na který se nedá jen tak snadno zapomenout.