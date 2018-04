Františkovy Lázně: historické město roku 2004

Citllivá výstavba a rozvoj města

Porotu soutěže zaujala současná podoba oceněného západočeského města, jeho citlivá a koncepční renovace a plány rozvoje, které navazují na tradice, respektují historické hodnoty a snaží se uchovat původní lázeňskou atmosféru z 19. století.

Odborníci také oceňují, že ve Františkových Lázních není kulturní památky, která by od roku 1992, kdy se centrum stalo památkovou rezervací, neprošla opravou. Velkou péči věnovalo město také investicím do celkové úpravy - do vozovek, chodníků a osvětlení, obnovy parků, kolonád a pomníků.

Město Františkovy Lázně získalo za uplynulé desetiletí z programu regenerace nejméně 25 milionů korun a podobnou částku vložilo do obnovy historického centra samo.

Na titul, udělovaný každoročně od poloviny 90. let, byla s Františkovými Lázněmi nominována města Česká Kamenice na Děčínsku a jihomoravské Boskovice.

Obnova soch v lázeňských parcích

Milion korun, spojený s titulem Historické město roku, využijí klasicistní Františkovy Lázně zřejmě na pokračující obnovu soch v lázeňských parcích. "Máme tam Boženu Němcovou, která by si to jistě zasloužila, když má letos výročí," řekla starostka města Libuše Chrástová. Částka by podle ní mohla stačit, když ji dají dohromady s tím, co už je v rozpočtu vyčleněno.

Ze státního programu regenerace letos radnice čeká asi 1,2 milionu korun. Peníze by měly být použity na opravu střechy a fasád evangelického kostela. V plánu rovněž je vybudovat Izabelinu promenádu za více než 16 milionů korun. Zhruba 75 procent peněz získalo město podle místostarosty Milana Klaboucha z programu Phare.

Památkáři požadují více peněz

Některá města musela ovšem podle místopředsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Vladimíra Vihana obnovu památek v poslední době zpomalit. Pro letošek je ve státním programu regenerace k dispozici 160 milionů korun. Je to nejméně od roku 1992, kdy vláda tuto formu podpory obnovy památkového fondu schválila.

V předchozích letech se rozdělovalo až 350 milionů korun, loni ještě 235 milionů. Ministerstvo kultury mívá ročně pro pět programů památkové péče zhruba 600 milionů až 750 milionů korun.

Ze strany sdružení dnes na shromáždění k Mezinárodnímu dni památek a sídel proto opětovně zazněl požadavek, aby stát na obnovu památek účelově vynakládal také část financí získaných z cestovního ruchu.

Ocenění pro architekty

Ministerstvo kultury ve středu rovněž předalo dvě státní ceny za památkovou péči, a to architektu Milanu Pavlíkovi a in memoriam architektu Bohumíru Kozákovi.

Milan Pavlík (narozen 1930) cenu zíkal za celoživotní dílo projektanta obnovy stavebních památek a historických sídel i za jeho výzkumnou, pedagogickou a osvětovou činnost.

Architekt Kozák (1885 až 1978) je oceněn za popularizaci historické architektury a její ochranu i za dlouholetou práci v Klubu za starou Prahu. Zasadil se o budování metra v Praze a zabránil tak demolicím, které by byly nutné v případě uvažované podpovrchové tramvaje. Známé jsou také stovky Kozákových kreseb historické architektury.