Frankfurt - Manhattan Evropy

Mezi nimi je samozřejmě i nejvyšší mrakodrap v Evropě - budova Commerzbank. Silueta frankfurtských mrakodrapů ale zdaleka není u konce. Frankfurt totiž plánuje pro nejbližší roky její doplnění o patnáct nových staveb. K této honičce za výškami se přidal dokonce i známý americký milionář Donald Trump, který chce postavit tu úplně nejvyšší mezi frankfurtskými bankovními věžemi.

Svou lásku k výškám ostatně frankfurtští demonstrovali během květnového "Mrakodrapfestu", kdy zpřístupnili výtahy výškových budov pro veřejnost, aby ukázali, že silueta města zastíní nejen londýnské obchodní centrum, ale i okázalý Berlín, který sice je hlavním městem Německa, ale na hlavní město evropských financí zkrátka nemá. "Když odlétám z New Yorku a podívám se dolů na mrakodrapy, slzy mi vyhrknou do očí, protože jsou tak velkolepé. A Frankfurt je má také. Je to velmi sexy město," říká Dominik Kühn, mluvčí rozhlasové stanice, která sponzorovala letošní oslavu výškových budov.

Navzdory působivé kolekci dvanácti budov vyšších než sto metrů má Frankfurt k New Yorku přece ale daleko. Vždyť má jen 600 000 obyvatel ve srovnání s newyorskými osmi miliony. A věž Commerzbank, to nejvyšší, co může Evropa nabídnout, se nevejde ani mezi pětadvacet nejvyšších ve Spojených státech.

Ani tento "nedostatek" však neodradil přibližně 80 000 návštěvníků, kteří využili dny otevřených dveří a zavítali do frankfurtských výšek, aby si město prohlédli i z jiné perspektivy. "Žiju tady už dlouho, ale z ptačí perspektivy jsem svoje město ještě neviděla, " říká jedna z návštěvnic proskleného bankovního monstra. "Teprve pohled na Frankfurt z takové výšky dává pocit, že je to skutečná světová metropole," dodává.

NEJENOM MRAKODRAPY, ALE I AUTA, LETADLA A VLAKY



Nejen výškami je ale Frankfurt, hlavní město evropského bankovnictví, živ. K jeho místu mezi světovými velkoměsty vydatně pomáhá i pozice nejdůležitější dopravní křižovatky Německa a tím i Evropy. Jen považte: Frankfurt má jen polovinu obyvatel oproti Praze, ale coby dopravní uzel patří mezi nejvýznamnější města. Každého předně napadne frankfurtské letiště. Právem. Nejfrekventovanější vzdušný přístav Evropy, jímž ročně projde téměř padesát milionů cestujících, ohromná kvanta zboží a stáda přepravovaných zvířat (kdo ví, že frankfurtské letiště má největší a nejmodernější veterinární stanici v Evropě?).

To však zdaleka není vše. Hned v blízkosti přistávacích ploch se rozkládá pravděpodobně nejfrekventovanější silniční křižovatka - proslulý Frankfurter Kreuz. Kříží se tady hlavní dopravní tepny celého Německa a dopravu zahušťuje i provoz blízké americké vojenské základny. Aby toho ještě nebylo málo: když letadla a auta, chybět nemohou ani vlaky. Také strategický železniční koridor pomáhá Frankfurtu podržet si označení světové velkoměsto. Co na tom, že má jen 600 000 obyvatel?