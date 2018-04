Francouzský sen: na Riviéře si užijete moře i lyžování

Je nutno přiznat, že cesta za lyžováním ke Středozemnímu moři je zdlouhavá, ale do tohoto regionu se nejezdí na prodloužený víkend. Navíc si můžete březnové radovánky na sněhu naplánovat zároveň jako výlet do některého města na břehu Středozemního moře. Praktičtější varianta je vyrazit napřed za lyžováním a pak třeba do Nice.

Vzhůru do hor

Cesta od pobřeží do střediska Auron je dobrodružným zážitkem. Vyjedete z města Nice, kde s naprostou samozřejmostí rostou palmy a v březnu i ledacos kvete. Na svazích poblíž města dominují omamně vonící mimosy. Pak se silnice zařízne do hlubokého kaňonu a stoupá vzhůru mezi skalisky.

Mohlo by Vás zajímat Vyberte si z pestré nabídky zájezdů na dovolena.iDNES.cz a užijte si jarní lyžování ve Francii.

Je to trochu nervy drásající, protože na příkrých rozervaných svazích není vidět ani vločka sněhu. Ale milovníci scénického řízení si tady opravdu přijdou na své. I proto bývá silnice v létě silnice plná motorkářů. Když se pak konečně vyhoupnete do střediska Auron, uvítá vás kostel, krátká hlavní třída s několika obchody, pár rezidencí a dva hotely.

Ukrytý sníh

Ještě stále se vám bude zdát, že není možné, aby někde tady bylo 135 kilometrů sjezdovek. Překvapení bude příjemné.

Středisko je rozkročeno mezi několika kopci. Hory zde mají docela jiný charakter než třeba v sousedním Rakousku. Většina svahů je porostlá modříny, i když to často bývají velmi staré a nevýslovně malebné solitéry. Řídký porost je ideálním terénem pro všechny milovníky freeridu a jeho provozování je tu vcelku bezpečné.

Měkký reliéf milují hlavně freeridisté.

Hlavním triumfem Auronu ale je to, že sem jezdí obyvatelé z přímořských měst většinou jen na víkendy, takže v průběhu týdne je na sjezdovkách opravdu jen minimum lidí. Ačkoli při pohledu na mapu zjistíte, že středisko nemá na všech sjezdovkách sněžná děla, problém se sněhem zde nebývá.

Může se hodit Informace o stavu sjezdovek najdete denně na www.stationsdumercantour.com s dalšími aktualitami o středisku.

Permanentky dosud nejsou elektronické, je třeba mít fotografii. Autorka nedoporučuje vyhlídkový autobus hop-on hop-off. Jeho reálný itinerář neodpovídá trase uvedené v letáku a dodržování jízdního řádu je velmi volné. Další lyžařská střediska dostupná z Nice jsou Isola 2000, Valberg, Val d'Allos.

Jste totiž na vysokohorském hřbetu, který dostává ve dvou tisících nadmořské výšky hojnou nadílku srážek. Vysvětlení je prosté. Zdejší vrcholy jsou první překážkou pro mračna stoupající od Středozemního moře.

Nejvyšším vrcholem lyžařského areálu je Las Donnas (2 474 m n. m.), ale sedačkou se dostanete nejvýš na Cime de Chavalet (2 453 m n. m.).

Letos Auron zavírá až na Velikonoční pondělí, tedy 25. dubna. Cena šestidenního skipasu kolísá podle hlavní a vedlejší sezony a podle věku lyžařů od 138,70 eura do 89,30 eur.

Do Andělské zátoky

Jedním z nejhezčích zážitků může být během vašeho lyžování i výlet do Nice, jehož historické centrum je velké tak akorát na jednodenní výlet. Hlavní, a zaslouženou, atrakcí města je květinový trh v místě zvaném Cours Saleya. Probouzí se kolem deváté hodiny ranní a zavírá ve chvíli, kdy nadchází čas na aperitiv, tedy kolem šesté večerní.

Nice Muzea mají až na pár výjimek (Chagallovo a některá další) vstup zdarma. Ikonou města je především Matisse, který zde dlouhá let žil a tvořil.



Moře není zjara ještě příliš vhodné ke koupání, ale pláž, kterou tvoří oblázky, je ideálním místem pro piknikování.



Riviéru objevili Angličané, aby měli kde přežít mlžnou zimu. Toto tvrzení je trochu bonmot a trochu pravda. Vždyť pobřežní cesta v Nice se jmenuje Anglická promenáda. Svírá staré centrum v trojúhelníku, jehož další strany tvoří pahorek se zříceninou hradu a široký bulvár Jeana Jaurese.

Na okraji směrem k moři ještě uvidíte zbytky malých domků z doby, kdy bývalo Nice především rybářským přístavem. Nohy vás samy zanesou do malých uliček starého města, kde se mísí středomořský kolorit Francie i Itálie. Nedivte se, že na jednom z hlavních náměstí je socha Garibaldiho, sjednotitele Itálie. Narodil se právě tady, a to 4. července 1807.

Milovníci kostelů by neměli vynechat katedrálu Svaté Reparáty. Patří k těm "nej". Monumentální barokní stavba z let 1650 až 1699 je vybudována na místě románského kostela. Je vtěsnána do staré zástavby a její průčelí míří na malé náměstí. Příběh její patronky dal jméno Zátoce andělů. Historka je to trochu delší, ale najdete ji v každém průvodci.

Zátoka andělů

Středozemní vůně

Pokud zatoužíte po gastronomickém dobrodružství, připravte se na lákavou směs francouzské a italské kuchyně s příměsí severoafrických koření, jejichž vůně se vznáší v úzkých uličkách. Pečená selata (porchetty) se tady střídají s kuskusem a různými rybími specialitami.

Do tradičních sendvičů, kterým se říká pan-bagnat, se dává místo másla nebo majonézy olivový olej. Z papíru si tady můžete dát placky z cizrnové mouky – soccu. Pokud to stihnete, vydejte se i na pahorek Colline du Chateau. Cesta stoupá po úbočí, které zdobí romantické jeskyňky a kašna. Ale především je odsud překrásný výhled na zmíněnou Zátoku andělů respektive Anglickou promenádu, staré město i Přímořské Alpy, kde jste ještě včera brázdili sjezdovky.

Cesta autem je dlouhá a poněkud únavná. Letiště v Nice je velmi blízko města, do Auronu jezdí linkový autobus.