Francouzský Lyon míří za úspěchem

10:10 , aktualizováno 10:10

Francouzský Lyon byl roky městem s upadajícím průmyslem i sebevědomím. Dnes se veze na vlně nebývalého úspěchu. Je to chvíle, pár let, kdy obyvatelé Lyonu jen sledovali skomírání svých kdysi slavných textilek a závistivě se poohlíželi po metropoli dominující Francii - Paříži. Dnes se věci mění, věří Lyoňané. "Sleduji lidi kolem sebe, všichni cítí ohromnou sebedůvěru," říká publicistka Veronique Charpentierová. Co za tím stojí? Převažuje názor, že městu se podařilo setřást ze sebe únavu z roků deprese. Otevřelo se novým vlivům, a to především ve dvou směrech: Nasává lačně tolik potřebné investice a inspiruje se novými směry v kultuře.