Francouzské Les 2 Alpes: výborné lyžování

Necelých osmdesát kilometrů od Grenoblu - kde vrcholky místních velikánů dosahují až "do oblak" a jen k málokterému byla příroda skoupá a nedopřála mu vychutnat výšku tří tisícovek - se rozprostírá území nazvané Parc National des Ecrins. Na jeho severní hranici je položena kdysi pozapomenutá horská vesnice, dnes jedno z nejlepších středisek zimních sportů v celé oblasti: Les 2 Alpes. Ve skutečnosti jej tvoří dvě vesnice - Alpe de Venosc a Alpe de Mont de Lans.Silnice, vedoucí sem z Grenoblu, se v údolí téměř ztrácí a pak klikatě zdolává příkré srázy hor. V sezóně bývá o víkendech těžko průjezdná, ale jiná možnost není. Řidiči se proto ve většině případů poslušně řadí do front a vyčkávají; zřejmě se už vidí na zasněžených svazích.Do historie zdejší krajiny se zapsalo mnoho rozdílných kultur, tradic a jazyků. Dodnes se zde bez větších problémů domluvíte kromě francouzštiny i německy či italsky. Jako na mnoha místech, i tady si však svůj prostor pomalu začíná dobývat angličtina.Vezmete-li si v informacích poměrně podrobnou mapu střediska, orientace je pak usnadněná. Přímo v centru leží "náměstí", (místní mu dokonce hrdě říkají Velké náměstí), sportovní klub, prodejna skipassů, obchody se sportovními potřebami, lyžařské školy, restaurace.Středisku vévodí jedna hlavní, široká ulice, ze které se s nenapodobitelným chaosem rozbíhají cesty a úzké silničky, vedoucí k jednotlivým ubytovacím komplexům. Proč komplexům? Nesmíme zapomínat, že Les 2 Alpes je středisko nové, moderní a francouzské. Styl, jakým bylo zbudováno zrovna neodpovídá mnohým našim romantickým představám. Středisku chybí poetika sousedního Švýcarska, domy nemají půvab jejich horských stavení a dřevo tu nahradily zdi, uplatnění nalezly strohé a jednoduché tvary. Poskytovány jsou rozmanité ubytovací služby: vznikly i velkokapacitní hotely, u kterých stojí další účelné, většinou však betonové budovy.Podmínky pro lyžování jsou zde vynikající. Velké množství vleků a několik typů lanovek (celkem asi šedesát), doplňuje i rarita zdejšího střediska: Funi Dome Expres, zubačka, šplhající v uměle zbudovaném příkrém tunelu pod ledovcem až do výše 3423 metrů. Toto místo nabízí při dobrém počasí nádherný výhled. Neopakovatelné panorama Alp, majestátní Mont Blanc a Mont Ventoux; v popředí pak zubaté vrcholky Ecrinského pohoří Ala Meije.Ve prospěch Les 2 Alpes (stejně jako většiny francouzských středisek) mluví výborné přírodní podmínky, svahy, neustále pokryté upravenými vrstvami sněhu, technické vybavení splňující očekávání a o dalších službách nemluvě. Kladem je i poměrně přijatelná cena za poskytované služby.Jediné, co by se snad po této stránce dalo vytknout je absence běžeckých tras.Návštěva místního ledovce a jeho království je uskutečnitelná téměř po celou dobu zimní sezóny a stojí skutečně zato. Království, označené jako La Grotte de Glace, leží pod ledovým a sněhovým příkrovem nedaleko výstupu ze zubačky. Galerie plná třpytivých a chladných soch se nalézá v uměle vybudovaných místech.