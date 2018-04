Francouzské chalety jsou vyprodané

„Takových zařízení je v našich horách prostě málo,“ přiznává zástupkyně agentury Ski in France Martine Jadis.

Další jobova zvěst přichází pro Pražany a rodiny, které plánují jarní prázdniny koncem února. „Ve stejném termínu mají dovolenou i pařížské školy, a tak jsou to nejdražší týdny lyžování ve Francii,“ připomíná Martine Jadis. Příjemné je naopak to, že ceny zájezdů se zvýšily jen o dvě procenta, zatímco inflace v Česku byla dvakrát vyšší. Do Francie jelo vloni lyžovat padesát tisíc Čechů s cestovními kancelářemi, pár tisíc si zařídilo pobyt samostatně. „Individuální objednávky přes internet se rozvíjejí teprve dva roky,“ říká manažerka turistického centra v Les Arcs Céline Germani. “Ale už vloni obsáhly on-line platby 10 % prodaných pobytů.“

Podle tuzemského reprezentanta Ski in France Jana Linharta jezdí téměř všichni čeští návštěvníci do Francie autobusem, zaplatí za dopravu, permanentku a ubytování okolo dvanácti tisíc korun a nedělají skoro nic jiného, než lyžují. „Do hotelů nejezdí, protože nemají důvod, aby platili třikrát více, než musejí,“ dodává Jan Linhart. „Čeští turisté jsou dobří. Příliš nepijí alkohol, nedělají hluk ani nepořádek,“ potvrzuje jeho slova Martine Jadis.