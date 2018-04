Francouzské Alpy nabízejí velikonoční lyžování

9:06 , aktualizováno 9:06

Skvělé jarní lyžování čeká o prodlouženém velikonočním víkendu lyžaře, kteří se chystají do francouzských Alp. Na svazích valné většiny známých středisek ještě leží dostatek uježděného sněhu a sjezdovky jsou zality sluncem. Krásné počasí by podle meteorologů mělo vydržet až do velikonočního pondělí.