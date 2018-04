Francouzská přehlídka evropské síly

Původně měly přijet armády všech patnácti členských zemí. To by ale znamenalo pozvat i Rakousko, které právě není v Bruselu kvůli Haiderovi v oblibě. Navíc se organizátoři obávali i možných protestů vůči rakouským vojákům. Pozváno tak bylo nakonec dalších osm zemí, které se spolu s Francií tvoří evropská vojenská seskupení: Belgie, Británie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko.

Defilé začalo v deset hodin, ale lidé přicházeli už od brzkého rána. Vidět vojáky, na něž je celá vlast hrdá, chce co nejblíž. Široké chodníky slavné třídy byly zcela zaplněné. "Tam už se nedostanete, to jdete moc pozdě," varovala v půl jedenácté pařížská prodavačka skupinku turistů, kteří se o přehlídku zajímali. Stanice metra na Champs Élysée zůstaly uzavřené.

Těsně před desátou přijíždí v otevřeném automobilu prezident Jacques Chirac doprovázen velitelem armády. Následuje čestná stráž v tradičních uniformách na koních. Pak zaplněná Elysejská pole utichnou a od Vítězného oblouku až k náměstí Svornosti se začne z šesti set hrdel a dvou set nástrojů rozléhat Óda na radost a Marseillesa. A pak už patří centrum armádě. Přelétávají kvarteta francouzských mirage, britských jaguárů, italských AMX, španělských F18, belgických a holandských F16, německých tornad. Následují domácí stroje všech možných typů z letectva, námořnictva i pozemních sil. Ve tři čtvrtě na jedenáct se zamračené nebe vyčistí od burácejících strojů a nastupuje pěchota. Nejdříve opět evropské jednotky a poté domácí. Pozemní vojsko, námořníci, vojáci letectva. Střídají se uniformy i zbraně. Pět minut slávy si prožije i policie, stejně jako několik regimentů proslulé cizinecké policie. Závěr patří motorizovaným jednotkám - autům, obrněnýmk transportérům, delostřelectvu, tankům.

Zájem o přehlídku je tradičně velký, a tak dvou a půl hodinovou událost sledují lidé u televizí po celé zemi. U benzínových pump se shlukují před obrazovkami lidé, kteří míří na "Neuvěřitelný piknik".

"Byl to den jako každý jiný, samozřejmě, že je to velké historické datum. Ale přece jen jsem byla v práci. Jenom jsem ráda, že se to obešlo bez nějakých incicentů a nehod," řekla iGlobe děvetadvacetiletá policistka, která měla 14. července na Champs Élysées službu.