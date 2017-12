Lepší dovolenou asi nenajdete. Francouzská Polynésie je jako ze snu

Může se hodit Kdy jet a počasí: Francouzskou Polynésii můžete navštívit celoročně, moře je stále teplé a čisté, počasí je většinou příjemné a slunečné, nízké atoly nezachytávají tolik mraků jako například hornaté Tahiti. Díky oceánu jsou teploty celoročně vyrovnané a příjemné pro cestování. Ve Francouzské Polynésii se rozlišují 2 hlavní roční období: teplejší a vlhčí období trvá od listopadu do dubna, teploty dosahují 24 a 31 °C a typické jsou krátké přeháňky. Zimní sezona trvající od května do října bývá sušší a také o něco chladnější s teplotami od 24 do 28 °C. Aktuální jachtařskou předpověď počasí najdete zde. Doprava: Letecká doprava do Polynésie je časově i finančně náročná, ceny letenek se pohybují mezi 30-40 tisíci Kč. Většinou se na Tahiti létá přes Los Angeles nebo přes Auckland. Místní přelety s Air Tahiti spojují všechny větší ostrovy. Ceny: Francouzská Polynésie není úplně levnou destinací, základní potraviny pořídíte za zhruba dvojnásobek našich cen, láhev vína v supermarketu stojí od cca 350 Kč, plechovka piva Hinano cca 50 Kč. Za porci jídla v restauraci dáte okolo 500 – 800 Kč, hamburger stojí cca 300 Kč, pivo v restauraci cca 100 Kč. Dovolená na jachtě s dětmi: Do této oblasti se nemusíte bát vzít i menší děti – na všech ostrovech se budete pohybovat v uzavřených lagunách, kde je zcela bezpečné prostředí s klidnou a čistou vodou. Dovolenou na jachtě lze s trochou nadsázky přirovnat k cestování obytným automobilem. Moderní katamarány nabízejí překvapivě hodně prostoru a komfortu. Lodě jsou vybaveny většinou dvoulůžkovými kajutami (někdy s klimatizací), WC a sprchou, prostorným „salonem“ pro společné posezení, kuchyňským koutem s ledničkou a plynovým vařičem. Každá loď má navigační a bezpečnostní vybavení, včetně nafukovacího člunu a GPS navigace. Vhodná loď pro plavbu s dětmi by měla mít bezpečný kokpit, což je jedna z výhod katamaránů. Naplánovaná trasa by měla mít minimální počet delších přeplaveb a co nejvíce klidných a bezpečných kotvišť na mělké vodě. Výhodou je, pokud děti dobře plavou a umí se potápět, vezměte jim šnorchlovací vybavení a lycrové oblečení proti UV záření. Děti potřebují mít činnost. Určitě ocení zajímavý program na souši, zkuste geocashing na vodě, hledání pokladu apod. Pronájem lodí a organizace plavby: většina jachtařů se plaví na charterových lodích – je třeba najmout kapitána a rezervovat si loď. Ideální počet osob z hlediska pohodlí na lodi je 4-8. Vyplouvá se většinou z ostrova Raiatea, kde jsou charterové společnosti Moorings nebo Dream Yacht. Ideální doba pro pohodové poznání všech ostrovů je dva týdny. Plavby s českými kapitány v Polynésii nabízí CK Adventura nebo Inspira Sailing.