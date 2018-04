Francouzská chlouba, rychlovlak TGV, slaví narozeniny

Speciální tratě TGV v současnosti dosahují délky 1500 kilometrů, ale rychlovlak jezdí i po "normálních" kolejích, kde je obvykle rychlejší než ostatní vlaky. TGV (Train a Grande Vitesse - vlak s vysokou rychlostí) s typickým žraločím "nosem" jezdí rychlostí hodně přesahující 200 kilometrů v hodině. Například z centra Paříže do centra Lyonu trvá cesta TGV dvě hodiny, autem bezmála pět hodin. Do Lyonu, ale

i do Nantes či do Rennes, je rychlejší vyrazit TGV než letadlem, to kvůli vzdálenosti letišť od centra města.



Jestliže nadcházející narozeniny zatím nepředznamenává mediální humbuk, letos v červnu se mohlo zdát, že Francouze nic jiného než TGV nezajímá. S velkou slávou totiž byla 7. června otevřena nová linka, která zkrátila 892 kilometrů cesty mezi

Paříží a středozemním přístavem Marseille na pouhé tři hodiny. Několik dní před otevřením nového úseku TGV navíc zkušební jednotka rychlovlaku vytvořil rychlostní rekord na dlouhé trati. Z Calais dorazil vlak do 1067,2 kilometru vzdáleného Marseille za tři a půl hodiny, když jel průměrnou rychlostí 317,46 kilometrů v

hodině.

Souprava dosáhla světového rekordu i v překonání letmých tisíc kilometrů, a to za tři hodiny devět minut. "Cílem nebylo vytvořit rekord, ale jen vyzkoušet vlak," řekl mluvčí drah. Absolutního rychlostního rekordu na kolejích ovšem dosáhla zkušební jednotka TGV už před jedenácti lety. Speciálně upravený vlak, který měl například větší průměr kol či pancéřovaná přední skla, v květnu 1990 jel rychlostí 515,3 kilometru v hodině.



TGV ale není jen synonymem pro rekordy. Je hlavně velmi komfortním způsobem dopravy, který směle konkuruje cestování letadlem. A pro řadu lidí může být nejen levnější než letadlo, ale i pohodlnější - odpadá nepříjemné stoupání a klesání stroje, souprava se na rozdíl od klasických vlaků jakoby vznáší, není cítit žádné bušení kolejí. S každým novým úsekem TGV se očekává úbytek cestujících letadly.



Budování linek TGV, které spojují francouzská města i se zahraničím, bude pokračovat i v dalších letech. Do roku 2010 má začít sloužit dalších 450 kilometrů vysokorychlostních tratí, a to na východ do Štrasburku a na jih ke španělským hranicím.