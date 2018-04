Francouzi zůstávají na prázdniny doma

Francouzští politici a ostatní Francouzi se shodují přinejmenším v jednom: dávají přednost dovolené ve Francii před cestou do zahraničí. Z těch, kteří letos odjedou na dovolenou, jich 70 procent zůstane ve Francii, 14 procent vyrazí do zahraničí a ostatní se ještě nerozhodli. Poslední průzkum IFOP také ukázal, že mořské pobřeží zůstává ve Francii jejich nejoblíbenějším prázdninovým cílem. Rozhodlo se pro něj 53 procent dotázaných, zatímco 27 procent zamíří na francouzský venkov, pětina do hor a 16 procent do měst.