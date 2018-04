Francie - země zábavních parků

Jestliže v roce 1990 zavítaly ve Francii do tematických zábavních parků tři milióny návštěvníků, v roce 2000 to již bylo podle odhadů 30 miliónů. O návštěvnost se do značné míry starají i cizinci, neboť podle profesních organizací zavítá ročně do tematického parku každý třetí Francouz.