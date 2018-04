Francie - země vína a gurmánů

Výhodné je nakupovat především ve velkých prodejnách, jako jsou hypermarkety nebo supermarkety.

Ceny za čtyřlůžkové apartmány se pro týdenní pobyty v červenci a srpnu pohybují kolem dvaceti tisíc korun. K tomu je však potřeba připočítat některé místní poplatky i dopravu. Za ubytování v hotelu pro čtyřčlennou rodinu zaplatíte ještě více.

Finančně výhodné je kempování

Levnější variantou ubytování je spíše kempování. Pro zájemce je ve Francii připraveno více než deset tisíc lokalit. Většina z nich se nachází hlavně na pobřeží, kam směřuje největší počet turistů. Rodina s autem a stanem zaplatí za noc kolem 25 až 40 eur.

Pro děti od tří do čtrnácti let se poskytují slevy, děti mladší tří let mají ubytování zdarma. Zakázáno je stanovat v národních parcích a přírodních rezervacích, volné kempování je možné pouze se souhlasem majitele pozemku.

Doprava

Do Francie se cestuje stejně jako do Španělska nejčastěji autobusem nebo automobilem. Proti využití vlastního vozu však hovoří vysoké poplatky za užívání dálnic. Průměrný poplatek za použití dálnic činí 6 eur na 100 kilometrů.

Cesta autobusem vás v průměru vyjde na tři tisíce korun za jednoho dospělého. Cesta letadlem je nejdražší možností za letenku obvykle zaplatíte mezi šesti až deseti tisíci, ceny charterových letenek se pohybují ve spodní hranici tohoto rozmezí.