Francie: nekuřáci se začínají ozývat

"Škody, které působí pasivní kouření, jsou mimo vší diskusi," říká lékařka Catherine Hillová. Je podle ní třeba razantnější postoj vůči kouření i tabákové reklamě. Ve městě Rouen se obrátil na soud zaměstnanec, který uvedl, že byl propuštěn kvůli tomu, že žádal dodržování protikuřáckých norem. Na stanici France 2 shromáždili zaměstnanci dvě stovky podpisů pod petici žádající soud o dodržování nekuřáckých zákonů. Soudní cesta jako nástroj, jak si vynutit nekouření, je však dosud řídkým jevem. "Po deseti letech se nekuřácké zákony stále téměř neuplatňují," míní lékař Maurice Tubiana. Pro zaměstnavatele jsou případné spory o zákazu kouření citlivou otázkou. V zemi, kde 34 procent populace jsou kuřáci, z toho ve věku osmnáct až dvacet let dokonce 60 procent, je to pochopitelné. Kouří dokonce čtvrtina těhotných žen a také každý třetí lékař. Nekuřáci se však ozývají. "Pracovala jsem v kanceláři ve 22. poschodí na kraji Paříže, v La Défence," vypráví pětadvacetiletá Stéphane. V místnosti byla špatná ventilace, proto si vynutili zaměstnanci zákaz kouření. "Když jsem sjížděla za každou cigaretou do přízemí, rychle jsem omezila spotřebu na dvě cigarety denně."