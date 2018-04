Francie: nejlepší lyžování na světě?

Lyžařské eldorádo na celý den

Každý lyžař dokáže ocenit výhody, které poskytuje většina francouzských zimních středisek: před ubytovnou si stoupnete na lyže a nesundáte je až do večera. Lanovky a sjezdovky vedou všude okolo, protože je stavbaři projektovali na zelené louce.

Do Francie jezdí každý rok okolo 50.000 českých lyžařů. Celkem sem přijíždí lyžovat skoro dva miliony cizinců a celkový součet všech lyžařů se loni vyšplhal přes osm milionů.

Něco za něco

I ve Francii ovšem platí něco za něco. Mnoho ubytovacích center nepůsobí v krajině příliš přátelsky a některá střediska připomínají spíše průmyslovou krajinu než romantické hory. Zimní střediska se jako vejce vejci podobají tuzemským panelákovým sídlištím, obloha je zadrátovaná lany desítek a stovek lanovek a některé sjezdovky vypadají jako dálnice vystřílené do skály.

"Na rozdíl od jiných zemí se zimní střediska ve Francii nevyvinula z normálních obcí, ale stavěla se v horských údolích rovnou pro potřeby lyžařů," vysvětluje tuzemský zástupce největších středisek sdružených ve skupině Ski in France Jan Linhart.

Na rozdíl například od Rakouska nebo Itálie není potřeba mezi jednotlivými lanovkami přejíždět skibusem. Lanovky a vleky ve Francii měří dohromady 3.000 kilometrů. Právě tolik ujedete po silnici z Čech do francouzských Alp.

Hodinová kapacita všech středisek dohromady je tři a půl milionu lidí. Všichni obyvatelé České republiky by se tak na kopci mohli vystřídat během pouhých tří hodin.

Spousty fotek z francouozských sjezdovek najdete ZDE

Češi v Alpách

Podle údajů českého zastoupení Ski in France jezdilo ještě před dvěma lety nejvíce Čechů do oblastí Tři údolí (Val Thorens, Les Menuires, Meribel/Mottaret a Courchevel) a Espace Killy (Tignes a V al d´Isere). Kromě toho byla oblíbená ještě střediska Alpe d´Huez, Risoul, La Plagne, Les 2 Alpes, Les Arcs, La Rosiere a Puy St. Vincent. Všechno jsou to poměrně velká a drahá střediska i na západoevropské poměry.

Situace se ovšem začíná měnit.

"Hlavní český nápor se přesouvá ze superstředisek do menších center například v údolí Maurienne," říká Jan Linhart. "Mnozí klienti cestovních kanceláří pochopili, že si dobře zalyžují i v nižších horách. Nepotřebují stovky kilometrů sjezdovek, ale na týdenní vyžití jim bohatě stačí desítky kilometrů." Například do La Normy nebo Aussois vypravují v hlavní sezóně každý týden cestovní kanceláře z Čech desítky autobusů.

"Podle našich průzkumů je mezi Čechy nejoblíbenější francouzské lyžařské středisko Tignes," říká tisková mluvčí střediska Val d´Isere Astrid Zatovich. „Nejvíce jich ovšem jezdí vedle do menších skiareálů v údolí Mauriene.

MŮŽE SE HODIT UBYTOVÁNÍ

Studio - je jedna stísněná místnost, úzká kuchyňka a sociální zařízení. Apartmán - pohodlnější bydlení, více místností, jedna až dvě toalety Rezidence - panelák s apartmány nebo studii Chalet - komfortní byt většinou v lidovém stylu, každá ložnice mívá jedno sociální zařízení, jídelna a kuchyně jsou společné Hotelový pokoj - ložnice, předsíň s postelemi a sociální zařízení Suite - dvě ložnice, obývák, předsíň a větší sociální zařízení VÍCE INFO NAJDETE Informační středisko pro lyžování ve Francii: Ski in France, Náměstí Hrdinů 16, telefon: 261218737 Seznam francouzských středisek:

www.skifrance.fr (francouzsky) Info o lyžování ve Francii:

www.lyze-francie.com (česky)

Ceny od 7.000 korun

Cena zájezdu na lyže do Francie obvykle obsahuje dopravu autobusem, ubytování a permanentku. Na místě je někdy potřeba složit kauci na vybavení apartmánu či studia ve výši několika stovek eur. Při odjezdu zástupci cestovní kanceláře kauci vracejí. Slouží totiž jen proto, aby kryla případné škody, které klient způsobí na vybavení, nebo úklid, pokud ho sám neprovede.

V panelákovém apartmánu nebývá moc místa, ale vždy je v něm kuchyňka vybavená nádobím, toaleta, sprcha a ložnice. Týdenní zájezd se dá koupit mimo hlavní sezonu do menšího střediska za 7.000 korun.

"Průměrná cena ve větším středisku v hlavní sezoně stoupla na čtrnáct tisíc korun," odhaduje Jan Linhart. Prostornější ubytování v tak zvaném chaletu ve vyhlášeném centru přijde na necelých třicet tisíc korun.

Vždy je výhodnější obsadit celý apartmán nebo chatu, než platit za neobsazená lůžka. Apartmány i chalety jsou dimenzovány podle velikosti pro dvojici až pro několik rodin.

Nejnáročnější klienti francouzských lyžařských středisek si mohou byty a případně celé chalety koupit. Místní realitní kanceláře zprostředkovávají prodej od malých studií (od milionu a půl korun), přes větší apartmány (2 až 5 milionů) až po patrové chalety (ve větších střediscích až třicet milionů).

Majitelé v naprosté většině případů koupený byt ihned pronajmou některé z velkých pobytových agentur. Vymíní si, jaké týdny chtějí mít byt sami pro sebe, a o zbytek se postará agentura. Má na starosti vše od úklidu a údržby, až po bookovací služby a propagaci. Majitelé jsou tedy doma a byt na horách jim vydělává peníze.