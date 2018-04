Four Seasons Jet přistál v Praze. Luxusní boeing na vlastní oči

16:10 , aktualizováno 16:10

Čerstvý humr s makadamovými ořechy, šampaňské Dom Pérignon, kašmírové přikrývky. Tak vypadá let na palubě Four Seasons Jet, letadla stejnojmenného pětihvězdičkového hotelového řetězce. Luxusně upravený Boeing 757 zastavil na pár dní i v Praze a my jsme měli šanci do něj nahlédnout.