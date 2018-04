Mami, pomóóc! Fotovtípek z Grand Canyonu se stal hitem internetu

Během fotografování Samantha pohodlně stála na skalní římse, která samozřejmě není vidět. Snímek pak poslala svojí příliš úzkostlivé matce, která ji od cesty do Grand Canyonu řadu dní předem odrazovala s tím, že by mohla spadnout a že je to velmi nebezpečné.

Dvaadvacetiletá žena tak svoji bázlivou matku poněkud nezralým způsobem vytrestala. Svoji fingovanou akci totiž ještě dovršila tím, že poté, co jí poslala "nebezpečný" snímek, vypnula si mobil s GPS lokátorem, aby ji maminka nemohla lokalizovat.

Zatímco vystrašená Samanthina matka téměř skončila s infarktem, mladá žena fotky vystavila na sociální sítě, kde se rychle staly senzací.

Fotovtípek Samanthy Buschové a jejího přítele z Grand Canyonu se stal hitem internetu.

Lidé z celého světa začali ihned posílat svoje různé žertovné snímky v podobných situacích, jeden cestovatel například zveřejnil fotku, jak se "zmítá" nad převisem poblíž Macchu Picchu.

Pokud i vy máte nějakou takovou vlastní autorskou humornou fotku, pošlete nám ji na cestovani@idnes.cz, nejlepší odměníme honorářem. Jinak cestujte a foťte a hlavně: ať se ty fotovtípky nestanou realitou!

Udělali jste si někdy z někoho legraci naaranžovaným snímkem nebo fotomontáží?