Fotosoutěž: Posílejte své snímky ze ZOO

Fotografie, prosím, posílejte na adresu ostravské redakce: MF DNES, Puchmajerova 1, 728 09, Ostrava. Obálku označte heslem "Jaro v ZOO."

Fotografovat můžete v zahradě doslova cokoliv, nejen zvířata, ale i vše, co s chodem zahrady souvisí. Jen vás jménem ředitele ZOO Josefa Stehlíka žádáme, abyste nevcházeli do míst, která jsou běžným návštěvníkům zahrady nepřístupná a abyste dbali na všechna bezpečnostní opatření. Nemá smysl pokoušet se o detailní záběr medvěda za tu cenu, že se za ním vydáte do výběhu.

Redakce MF DNES a ředitelství ostravské zoologické zahrady připravily pro autory nejzajímavějších fotografií ceny v podobě fotografických publikací a volných vstupenek do zahrady. První tři výherci získají celoroční vstupenky do ostravské zoologické zahrady pro celou rodinu, což už opravdu stojí za to.

Vedení zahrady, která letos slaví padesát let své existence, navíc počítá s tím, že nejpovedenější obrázky použije pro své propagační účely.