Západ slunce jako z pohádky. Tohle jsou nejlepší fotky čtenářů

, aktualizováno

To se nám ještě nestalo. Do fotosoutěže Můj západ slunce, která trvala jeden den, nám čtenáři poslali na 300 fotek. Nakonec téměř všechny zveřejňujeme ve fotogalerii, protože ta krása za to stojí! Potěšte se snímky z celého světa a prohlédněte si i 15 vítězů, které vybral fotoeditor Jiří Benák.