Fotka z bláta vleže i stromy Vysočiny. NEJ podzimní fotky čtenářů

Finálová fotogalerie pro potěchu oka i duše Prohlédněte si nejzajímavější podzimní snímky čtenářů cestování iDNES.cz. Potěšte se barvami, které vám rozjasní sychravé dny.

Vybírání snímků bylo opravdu náročné, líbily se nám totiž všechny. Zkušený fotoeditor Jiří Benák nakonec zvolil do finálové fotogalerie 100 nejzajímavějších. Z nich pak vybral sedm nejlepších, které zahajují galerii. Autory, kteří obsadili první tři příčky, odměníme cestopisnou knihou, další čtyři soutěžící pak získávají tričko iDNES.cz.

1. David Beránek

Fotku jsem vyfotil v parku v Rožnově pod Radhoštěm. Byl jsem nucen si lehnout do bláta, abych do hledáčku dostal reflexi podzimních stromů, takže je to moje NEJpracnější podzimní fotka.

2. Filip Glotzmann

Fotka vznikla 20. října v obci Marianín u Blanska a je na ní moje dcera Aneta s kamarádkou Veronikou, jak dovádějí v podzimním listí.

3. Vít Straka

Fotku s názvem V korunách stromů jsem pořídil 20. října na Vysočině v Radostíně nad Oslavou. Klasických podzimních fotografií mám hodně, tak jsem se pokusil vymyslet něco trochu originálního.

4. Jaroslav Stodůlka

Vířící listy v Jedlovém potoce v Jizerských horách, foceno 26. října.

5. Jana Zeithammerová

Když podzim čaruje, u obce Mikulov v Krušných horách

6. Bohumír Beneš

Svítání na cestě do Pokojova u Žďáru nad Sázavou

7. Josef Petruš

Všechny barvy podzimu na dubovém listu vyfotil autor nedaleko Moravské Nové Vsi.

Vítězům blahopřejeme! Všem ostatním přejeme hodně štěstí v některé z našich příštích soutěží. Takže se toulejte a foťte!