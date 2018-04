Jak neskončit v cizině jako špion? Nefoťte vojáky a to, co nemáte

A platí to i pro nešpiony. Hlavně nefoťte, co nemáte.

Dva čeští "špioni" zavření v Řecku se už dostali na přetřes i při setkání ministrů zahraničí Česka a Řecka. Člověk by si rozhodně nepřál, aby získával jméno tímto způsobem. Ale čas od času se to někomu vždycky podaří.

Jsme totiž naivně lehkomyslní. Posíleni pocitem, že když máme čisté svědomí, máme to i napsané na čele a nikdo nám nic neudělá, klidně fotíme. Češi jsou kvůli tomu teď pravidelně aspoň jednou ročně zatýkáni jako vyzvědači. Boží prostoto: a to jsme přitom národ, který má v kolektivní historické paměti, jak se putimský strážmistr přísně ptal Švejka: "A fotografovat umíte?"

Ne, opravdu nejsem za Mossad

Musím přiznat, že i já jsem se musel nejdřív spálit, abych byl vyučen.

Sebrali mě v Damašku. Normálně na ulici. Fotil jsem si moderní budovy v centru. Nic jsem tím nesledoval. Ano, jedna měla spoustu antén, ale mě to netrklo. Párkrát jsem cvaknul a najednou odněkud vylezli dva v civilu, měli bačkory a kalašnikovy. Jak vidíte, nakonec mě nezastřelili, ale dalo mi to trochu práce. Mysleli asi, chudáci, že jsem tam za Mossad.

Mně to přišlo úplně absurdní. Jim samozřejmě ne, protože za prvé opravdu nemohou tušit, že jsem tam sám za sebe, a za druhé jsou prostě země, které se cítí na bitevní čáře, a tak jsou tam až nesmyslně paranoidní. Je nezajímá, že jsou satelity, takže jen blázen by si šel barák fotit tak okatě přímo z ulice.

Člověk s tím musí počítat a chovat se podle toho. Vy jste u nich a oni jsou doma, tak je jasné, kdo stanovuje pravidla. Je to jako divit se, že máte v Saúdské Arábii problémy kvůli minisukni.

Slyšel jsem komentáře, co ti Řekové blbnou, vždyť jsme všichni v NATO. Jistě, ale Řekové jsou v NATO taky s Tureckem a kvůli němu docela zdatně zbrojí. Můžeme si myslet, že obě strany to přehánějí, ale v Egejském moři to čas od času slušně jiskří. A když tam přijdete a začnete fotit vojenská zařízení, je jim jedno, kdo jste.

Vy proti nikomu nic nemáte, opačně to neplatí

Teď v tom dva lítají v Řecku, loni to byla Zambie. Nemyslete si, že když jste Češi, jste z obliga, protože proti nikomu nic nemáme. Někde jsou jen ostražití, někde omezení, ale kdyby si cizinec fotil kasárna prostějovských výsadkářů, taky by chtěli vědět proč.



Neplatí to jen pro vojáky, ale i pro policisty. Zatímco v Británii vám bobbyové budou ochotně pózovat, v takové Africe si koledujete o malér. Zlaté pravidlo praví, že čím je v té které zemi větší teplo, tím je nutnější fotit s chladnou hlavou.

Tak a teď běžte na dovolenou, foťte tam elektrárny, atomová sila, vojenská letiště a generální štáby či v Africe policisty. Příští rok o vás napíšu článek s titulkem Já jsem vám to říkal.