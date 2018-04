Výjimečné snímky: ruský fotograf tajně vyšplhal na Cheopsovu pyramidu

Ruští fotografové Vitalij Raskalov a Vadim Machorov s několika přáteli proklouzli bezpečnostní hlídce a vyšplhali na vrchol Cheopsovy nebo také Chufuovy či Velké pyramidy, největší v Egyptě. Lezení na pyramidy je už od 80. let přísně zakázáno, přesto kolují zvěsti, že se to občas některým turistům s úplatky podaří.

Raskalov a Machorov se dlouhé hodiny skrývali před strážci a vyčkávali do setmění, kdy se památka veřejnosti uzavírá. Potom, když je nikdo nezpozoroval, se rychle, asi během 20 minut, dostali na vrchol, odkud nafotili sérii zajímavých snímků. Po jejich zveřejnění na sebe reakce nenechaly dlouho čekat: od obdivu, závisti až po obavy z poškozování vzácných památek.

Splnění životního snu?

"Do Egypta mě to vždy táhlo. Snad odjakživa bylo mým snem dostat se na vrchol Velké pyramidy v Gíze," napsal Vadim Machorov pro zpravodajský server CNN. "Neexistují slova, která by mohla vyjádřit to obrovské kouzlo, které jsem cítil v momentě, když se můj dětský sen začal měnit ve skutečnost. Právě tento fascinující pocit nás přiměl vyšplhat nahoru a spatřit panoráma celého komplexu, pouště i Káhiry," hájil v dopise svůj skutek Machorov.

Fotograf vylíčil, že lezení na vrchol bylo dost náročné, že museli lézt rychle a potichu a že je to stálo dost fyzických sil, aby zdolali metrové kvádry pokryté vrstvou prachu. Odměnou jim pak byl dechberoucí výhled. "Co jsme viděli, byl sedmý div světa. Pokusili jsem se krásu tohoto výjevu zachytit, aby i ostatní měli šanci spatřit toto velkolepé panoráma," řekl nadšený fotograf s tím, že nechtěli nikoho urazit, jen šli za svým snem...

Přesto si mnozí kladou otázku, kde je hranice honby za senzací a snahy pořídit výjimečný snímek za každou cenu a skromností i pokorou, že některé věci se prostě v zájmu ochrany 4 000 let staré památky dělat nemají.