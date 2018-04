Fotografie v katedrále přibližuje diecézi

Jak uvedl mluvčí diecéze Pavel Siuda, zájemci si mohou snímky prohlédnout v době otevření katedrály, která je přístupná každý den v čase ranních a večerních bohoslužeb. Putovní výstava bude v ostravské katedrále do začátku července a v dalších měsících se přesune do Opavy a Frýdku-Místku.Nejmladší diecézi v České republice ustanovil papež Jan Pavel II. bulou Ad christifidelium spirituali - K duchovnímu užitku církve 30. května 1996. Věřící si však výročí připomínají po celý rok. Součástí oslav tak v srpnu bude také pouť do polské Třebnicek hrobu svaté Hedviky, která je patronkou diecéze.