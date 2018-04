New York, sen fotografů. Prohlédněte si nejlepší snímky z Manhattanu

Tip na dovolenou Vyberte si zájezd do New Yorku na dovolena.iDNES.cz

Ve fotogalerii přinášíme záběry a zároveň tipy na nejzajímavější vyhlídky a pohledy na Manhattan, tedy to pravé centrum New Yorku. Nezaměnitelnou siluetu mrakodrapů jsme například fotili ze dvou hlavních vyhlídkových mrakodrapů: Empire State Building a Rockefeller Center. Který z nich je lepší a na který se případně vypravit?

Pokud se do New Yorku chystáte, berte naši fotogalerii i jako inspiraci pro váš cestovní plán. Stejně tak ale můžete hledat ty nejzajímavější pohledy na město na vlastní pěst a jistě jich najdete spoustu. I v tom totiž spočívá kouzlo tohoto velkoměsta. A nemusíte ani fotit, v pouličních stáncích si případně vyberete z nepřeberného množství nádherných pohlednic místních fotografů, kteří na to pravé světlo čekají i několik let.

Jan Hocek Fotografuje více než 20 let, zaměřuje se zejména na krajinu, cestovatelskou fotografii a reportáž, přírodu a divoká zvířata. V roce 2005 vydal unikátní obrazovou publikaci "Nejhezčí túry světa", popisující slovem i obrazem 18 světových túr. V prestižní soutěži fotografů přírody "Štíty Viléma Heckela ´09" zvítězil v hlavní kategorii s fotografií z Nepálu, na svém kontě má také desítky fotografických kalendářů.