Fotbalový výlet do londýnské Chelsea

Tým Chelsea je mistrem anglické Premier League z roku 2005 a vítěz Ligového poháru a Superpoháru. Klub zaplatil za pětiletou smlouvu s Petrem Čechem snad víc než za všechny předešlé brankáře dohromady.

Fotbal v atraktivní čtvrti

Chelsea ale není jen fotbal, stejně jako fotbal není v Londýně jen Chelsea. Ve městě působí další světově proslulé kluby Arsenal, Fulham a West Ham United.

Chelsea je ale v současnosti ve středu zájmu. Tato čtvrť tvoří s přilehlou částí Kensington výsadní město The Royal Borough of Kensington and Chelsea a nachází se na jihozápadě centrálního Londýna.



Kavárna na Kings Road v Chelsea

Fotbalový klub Chelsea hraje už přes sto let na stadionu Stamford Bridge. Ten byl oficiálně otevřen v roce 1877 pro potřeby londýnského atletického klubu. První nabídku k nastěhování dostal fotbalový tým Fulham FC. Po něm dostal v roce 1905 šanci nově vzniklý FC Chelsea.

Původně zamýšlená kapacita byla 100 tisíc diváků, ale v současné době se na stadion vejde 42 360 diváků. Během posledních deseti let prošel Stamford Bridge velkými změnami - přibyly hotely, restaurace, obchody. Tvar stadionu se změnil z původního oválu na obdélník.

Prohlídky a zápasy na Stamford Bridge

Stamfordský stadion lze navštívit mimo zápasy a podívat se s průvodcem na hřiště, do šaten, tunelu či pracoven. V nabídce jsou i prohlídky vedené některou z legend týmu Chelsea. Můžete navštívit i muzeum Chelsea. Lístky je možné rezervovat také e-mailem na adrese tours@chelseafc.com.

Domácí zápasy Chelsea x West Ham - 9. 4. 2006 (doma)

x Everton - 17. 4. 2006 (doma)

x Machester United - 29. 4. 2006 (doma) Stadion Stamford Bridge Adresa: Stamford Bridge, Fulham Road, London, SW6 1HS Nejbližší stanice metra: Fulham Broadway na The District Line.

Zajet podívat se můžete také na zápas Chelsea. V dubnu hraje klub na domácí půdě hned tři zápasy (viz tabulka). Vstupenky si můžete objednat na webu chelseafc.com přes Chelsea Online Box Office.

Nikdy si však nekupujte lístky na zápasy od pouličních prodejců nebo jiných než oficiálních agentur. Jejich vstupenky mohou být neplatné a může se pak stát, že budete ze stadionu vykázáni.

Stadion Stamford Bridge se nachází přímo ve středu Londýna a je snadno dostupný metrem či autobusem z centra nebo vlakem z nádraží West Brompton. Na zápasy se doporučuje necestovat autem z důvodu omezených parkovacích možností.

Čtvrť nabízí historii i umění

O Chelsea a Kensingtonu se říká, že je zde nejluxusnější bydlení v Londýně. Odpovídá tomu čistota ulic, dokonalé omítky domů či velká frekvence luxusních vozů na ulicích. Kdo nechce jít jen po stopách fotbalu, má mu tato část Londýna co nabídnout.



Areál Royal Hospital

V Chelsea se totiž nacházejí velmi vyhledávané turistické cíle Londýna. V muzeu přírodní historie Natural History Museum si může prohlédnout poutavě zpracovaná témata historie lidstva a celé planety, Victoria & Albert Museum zase skrývá nejkrásnější světové sbírky dekorativního umění. Na okraji Chelsea je známá výstavní hala Earl´s Court Exhibition Centre.

Na dohled přes řeku Temži je také vidět turistický hit poslední doby, obří ruské kolo London Eye. Z něj si během třičtvrtěhodinového otočení prohlédnete Londýn jako na dlani.



Výhled z ruského kola London Eye

