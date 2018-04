Fotbal, rock a sex v obrazech − za víkend ve Vídni

Není o tom pochyb - fotbal bude ve Vídni událostí číslo jedna. Přesvědčovat vás o tom budou na každém kroku. Rakouská metropole se pečlivě připravuje na velkolepé finále mistrovství Evropy v kopané, které se tu odehraje koncem června.

Stadion Ernsta Happela pojmenovaný podle významného rakouského fotbalisty a trenéra stojí v zábavním parku Prater, v němž se už 111 let tyčí téměř 65 metrů vysoké vyhlídkové Obří kolo (Riesenrad).

Stadion tu stojí od roku 1931. Od té doby prošel několika rekonstrukcemi, naposledy letos. Nově pojme více než 50 tisíc fanoušků, kterým nabízí velkoplošné videostěny i nové osvětlení.



Stadion Ernsta Happela v Prateru



S rakouskou pečlivostí se řeší bezpečnostní systémy a také ekologie! V květnu by měl stadion získat certifikát, který potvrdí, že emise CO2 byly sníženy o 35 procent. Podařilo se to díky dálkovému vytápění a fotovoltaickým panelům, jež mění světelnou energii v elektrickou. A v květnu se jen pár kroků od fotbalové svatyně otevře nová stanice metra U2.

Ti, kteří se na stadion nedostanou, si mohou davovou sounáležitost fotbalových fanoušků vychutnat na fotbalové párty na Náměstí hrdinů v samotném centru Vídně. V informačních tiskovinách se už objevují plánky, které přilehlé ulice budou uzavřeny, kde se umístí obří obrazovky, kde občerstvení a toalety, kudy se bude vcházet a kudy unikat.



Muzikál We Are Rock You s hity skupiny Queen



Queen nestárnou

Ještě než Vídeň zcela pohltí fotbaloví fanoušci, vydejte se sem třeba na víkend za jedinečnými zážitky.

Například na muzikál s hity kultovní skupiny Queen. Ta do Vídně zavítá na koncert na podzim. Ale do začátku června tu hostuje londýnská produkce s muzikálem We Are Rock You.

Příběh není podstatný, ani zvlášť silný. Tvoří vlastně jen pojítko mezi největšími hity skupiny Queen.

Vynikající pěvecká nasazení zvedají nejen mladé, ale i starší či docela staré publikum ze sedadel. Diváci dupou nohama, tleskají v rytmu, mávají rukama a zpívají s účinkujícími.

Mezi 25 písněmi, které v muzikálu znějí, jsou nestárnoucí hity "Radio Gaga", "I Want To Break Free", "A Kind Of Magic", "I Want It All", "We Will Rock You", "We Are The Champions" a "Bohemian Rhapsody".

Vstupenky do Raimund Theater se dají zajistit na internetu.



Galerie Albertina na stejnojmenném náměstí



Do Albertiny na sex v obrazech

I když hlavní událostí první poloviny roku ve Vídni bude fotbal, město žije i v muzeích a galeriích. A ty nabízejí program pro ty, kteří kopané nehoví.

Například Uměleckohistorické muzeum bude během šampionátu nabízet takzvaný "lístek jedenáct". Je to vstupenka pro 11 mužů, kteří zaplatí vstup za devět.

A pro ženy je připravena sladká náhrada za to, že opustí své drahé polovičky prožívající fotbal u televize. Muzeum nabízí prohlídku s výkladem o milostných námětech na některých obrazech ve stálé expozici.

K tomuto velkoryse řešenému muzeu se od Náměstí hrdinů dostanete snadno - stačí přejít široký okružní bulvár Ring a ocitnete se na parkovém náměstí Marie Terezie se čtyřmi fontánami a pomníkem císařovny uprostřed.

Vpravo od něho postavili monumentální Přírodovědné muzeum (Naturhistorisches Museum) a vlevo jeho dvojče, už zmíněné Uměleckohistorické (Kunsthistorisches) muzeum.



Giuseppe Arcimboldo: Portrét zelináře



Do 1. června je tu výstava malíře, jehož surrealisté považují za svého praprapradědečka.

Ital Giuseppe Arcimboldo je totiž autorem bizarních obrazů z ovoce, zeleniny, zvířat anebo jiných objektů, jež v divákovi vzbuzují úžas a pobavení.

Tak tomu bylo už v roce 1562, kdy přišel do Vídně (a později zavítal i do Prahy). Obličeje z květin, ovoce, zeleniny, ryb nebo kořenů symbolizují roční období nebo přírodní živly.

Obraz zachycující zelináře je vlastně vtip. Když se otočí o 180 stupňů, ukáže se nám zeleninové zátiší. Portrét knihovníka zase sestává ze samých knížek.



Giuseppe Arcimboldo: Knihovník



Kokoschka je v módě

Galerie Albertina získala jméno po vévodovi Albertovi, který shromáždil unikátní grafickou sbírku. Nejdřív ji měl schovanou na hradě v Bratislavě, ale v sedmdesátých letech 18. století ji přemístil právě do tohoto barokního paláce v centru Vídně, pár kroků za Státní operou.

Dnes je tu největší a nejvýznamnější sbírka na světě s 65 tisíci kreseb a jedním milionem grafických listů.

Do Albertiny si zajděte na Kokoschku. Rakouský expresionista po otci českého původu je teď v módě. Oskar Kokoschka z Rakouska odešel v roce 1934 právě do Prahy.

V Albertině vystavují asi dvě stovky jeho prací z období, kdy téměř padesátiletý malíř našel útočiště v Praze, potom v Anglii a ve Skotsku. Od roku 1953 se mu novou vlastí stalo Švýcarsko. Výstava "Exil a nová vlast 1934−1980" potrvá do 17. června.



Oskar Kokoschka: V zahradě



V Kokoschkově tvorbě hrála Praha důležitou roli. Přestože byl na útěku před fašismem, prožil v Praze relativně šťastnou dobu a odvezl si odtud celoživotní družku Oldu Palkovskou. Vstupenka do Albertiny platí celý den, takže můžete v klidu opustit výstavní prostory a vydechnout ve zdejším parku.

Ještě více Kokoschky najdete v galerii barokního zámku Belveder. Do 12. května tu vystavují slavný cyklus barevných litografií s verši Snící chlapci. Kokoschka z nich vytvořil příběh mladíka, ve kterém se probouzejí sexuální touhy.