Fossett poletí kluzákem na hranice kosmu

11:34 , aktualizováno 11:34

Nikdy se nevzdat, to je zřejmě heslo amerického milionáře Steva Fossetta. Nejenže se letos chce znovu pokusit obletět zeměkouli v balonu, ale chystá i let kluzákem až k hranici vesmíru. Současný výškový rekord z roku 1986 je 49 009 stop. To je 14 938 metrů. Většina kluzáků ale není schopná překonat ani jedenáct tisíc metrů.