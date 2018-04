Fossett dosedl a míří výš

Už před dosažením rekordu si totiž stanovil další cíl. "Mým dalším velkým projektem je dosáhnout ve větroni stratosféry," řekl svému týmu v Saint Louis - podrobněji čtěte ZDE.

Kvůli větru trval let o den déle

Americký multimilionář přistál v půl osmé ráno místního času (23:30 SELČ). Kontrolnímu středisku oznámil, že přistál po 14 dnech a 19 hodinách ve vzduchu. Za tu dobu urazil 31 380 kilometrů. "Doufám, že dnes odpoledne budu v Sydney a potom se vrátím do Spojených států," řekl Fossett po přistání na telefonické tiskové konferenci do St. Louis.

Osmapadesátiletý dobrodruh dosáhl rekordu už v úterý 2. července, ale nevychutnal si ho v klidu. Silný vítr mu totiž znemožňoval přistát. Navíc mu od hořáku upadla hadička, která způsobila požár na palubě. Fossett musel vysoko ve vzduchu uprostřed noci opustit kabinu. "Je to velmi nebezpečná situace," hlásil.

Steve Fossett původem z Chicaga získal peníze jako finanční poradce a burzovní makléř. Jeho vášní je ale dobrodružství: v autě, v letadle, na plachetnici nebo v balóně. Je držitelem mnoha výjimečných výkonů v letectví, jachtingu, plavání, horolezectví nebo s opratěmi psích spřežení.

Z emailu Fossetovu týmu nebylo jasné, jak požár přesně vypukl. "Priorita byla všechno zastavit než uvažovat nad tím, co se může stát," napsal Fossett.

"Je to obrovská úleva a pocit uspokojení," řekl Fossett satelitním telefonem v úterý po dosažení svého cíle. "Dal jsem do tohoto projektu úplně všechno, veškeré moje úsilí a schopnosti. Riskoval jsem... a konečně, po šesti pokusech, se mi to podařilo," dodal.

Obletěl či neobletěl, přou se odborníci

Fossett dosáhl svého cíle po třinácti dnech letu, když se dostal na východ od 117 stupně zeměpisné délky jižně od Austrálie. Celkem urazil téměř 32 tisíc kilometrů. Někteří experti ale jeho rekord zpochybňují. Namítají, že planeta měří kolem rovníku 40 tisíc kilometrů. Podle nich si Fossett tím, že uskutečnil oblet na jižní polokouli, trasu zkrátil.

Fossettovi spolupracovníci nicméně namítají, že na oblet kolem zeměkoule neexistují přesná pravidla. "Steve přetnul cílovou čáru," oznámil Joe Ritchie, jeden z členů pozemního kontrolního týmu. "Je to překrásná chvíle," konstatoval Fossett v rozhovoru vedeném přes satelitní telefon. "Po šesti pokusech jsem nakonec uspěl, je to velké zadostiučinění," dodal.

Podle mezinárodních sportovních pravidel, chtějí-li vzduchoplavci, aby jim byl oblet uznán, nesmějí zeměkouli obletět kolem polů, tudíž nejkratší cestou. Zároveň však není nutné, aby kopírovali rovník. Let musí protnout všechny poledníky a musí být

delší než polovina délky rovníku, konstatuje se na internetové stránce Mezinárodní letecké federace.

Nelehký život vzduchoplavce

Minulé dva týdny Fossett strávil ve speciální kabině tvaru kapsle, která je 2,1 metru dlouhá, 1,68 metru široká 1,69 metru vysoká. Po celou dobu musel používat kyslíkovou masku. Potravinové příděly měl přesně rozdělené a jako toaleta mu sloužil kbelík.

Fossettovi spolupracovníci chtějí umístit speciální kabinu balonu do leteckého institutu ve Washingtonu.

Fossett zahájil vzduchoplavbu 19. června v západní Austrálii. Zeměkouli měl v úmyslu obletět za patnáct dní. Ze západní Austrálie se dostal do Chile, překonal Andy a Argentinu a přes Atlantik se dopravil k jižní Africe. Odtud pokračoval přes Indický oceán zpět ke břehům Austrálie.

Let za světovým rekordem proběhl bez větších potíží, i když nad Jižní Amerikou narazil na problémy s udržením výšky, a vznikaly obavy z předčasného přistání. V jednu chvíli to dokonce vypadalo, že Fossett kvůli nepříznivé povětrnostní situaci v Austrálii vůbec nepřistane a skončí někde v Tasmánii nebo na Novém Zélandu. Experti spekulovali, že by ho vítr mohl zanést přes jižní část Tichého oceánu až k Antarktidě.

V neděli 30. června překonal Fossett osobní rekord v délce sólového letu balonem z roku 1998, kdy uletěl 22 909 kilometrů.

Bryan Maddocks z pozemního týmu hlásil, že osmapadesátiletý dobrodruh je v dobré náladě: "Vše se zdá perfektní. Let je relativně bez komplikací."

Kritické okamžiky výpravy

Vzduchoplavec zažil během letu několik velmi krušných chvil. V neděli 23. června uvažoval kvůli nebezpečnému počasí o tom, že na americké pevnině svůj let ukončí.

"Fossett v jedné fázi během dne řekl, že jeho cílem je pouze doletět bezpečně do Jižní Ameriky, protože dokončení obletu se zdálo nemožné," uvedl podpůrný tým v Missouri. Počasí však nakonec Fossettovi umožnilo dostat balon do běžné cestovní výšky 7500 metrů a postupně zvyšoval rychlost.

Problémy měl Fossett také ve středu 26. června, ještě než doletěl k Andám. Jeho horkovzdušný balon Spirit of Freedom se dostal do série prudkých propadů a stoupání způsobených vzdušnými proudy. Vzdušná houpačka zmátla autopilota a vychýlila balon ze správného kurzu. Nakonec se ale vzduchoplavci podařilo všechno uvést do pořádku.

Fossett si četl o Velkém kaňonu

Fossett uvedl, že během letu spí každou noc čtyři až šest hodin, což je více než při jeho předešlých pokusech. Dokonce si prý našel čas na čtení knihy Kaňony Colorada, v níž John Wesley Powell popsal svou expedici přes Velký kaňon v Arizoně.