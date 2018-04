Fossett chystá další pokus obletět svět v balónu

Nyní je Fosset znovu připravený na sólo let a se svým balónem Solo Spirit se chystá odstartovat už ve čtvrtek Kilgoorlie v jihozápadní Austrálii, pokud bude příznivé počasí. Let přes jižní polokouli by měl trvat patnáct dní a přeletět by měl jen čtyři

nebo pět zemí, což by mělo minimalizovat možnost politických či vojenských problémů.



"Lety, o které jsem se pokoušel nad severní polokoulí, vážně poškozovaly politické problémy," říká Fosset. "Nemožnost letět nad Čínou bez povolení a problémy nad Libyí a Irákem činí ze severní polokoule skutečně nesnadnou cestu. Ale díky zlepšením na balónu a letu nad jižní polokoulí jsem zvýšil své šance na úspěch."



Na internetu bude možné sledovat průběh Fossetova letu na adrese http://solospirit.wustl.edu/news.