Forum Romanum: po stopách Iulia Caesara

Vítězný oblouk Septimia Severa VÍTĚZNÝ OBLOUK SEPTIMIA SEVERA

Zachovalý vítězný oblouk z roku 203 po Kristu byl postaven z prostého důvodu - aby oslavil vítězství císaře nad Parthy na Blízkém východě. Nechali ho postavit jeho synové Geta a Caracalla, kteří tehdy vládli společně. Patří k nejvíce zachovalým stavbám fora.



Nádvoří Domu vestálek NÁDVOŘÍ DOMU VESTÁLEK

Nejromantičtější místo komplexu se sochami vestálek, nádrží s lekníny a růžovými keři. Vestálky byly kněžky, jejichž posláním bylo udržovat oheň bohyně Vesty (bohyně krbu). Za vestálky se vybíraly dívky ve věku od šesti do deseti let z urozených rodin, které pak sloužily po třicet let. Těšily se významnému společenskému postavení, ale když některá z nich ztratila panenství, byla pohřbena zaživa. Pokud nechaly uhasnout posvátný oheň, čekalo je zbičování.





Torzo Chrámu Kastora a Polluxe TORZO CHRÁMU KASTORA A POLLUXE

Jedna z nejznámějších dominant Fora Romana. Tři jemně kanelované sloupy s překladem zdobeným reliéfy je jediné, co zbylo z chrámu, který byl zasvěcen bratrům Heleny Trojské. Ti se prý zjevili při bitvě u jezera Regillus v roce 499 před Kristem, aby pomohli Římanům porazit Etrusky.







Busta Iulia Caesara IULIUS CAESAR

Busta císaře z baziliky nesoucí jeho jméno, která leží v zadní části Fora Romana. Iulius Caesar, velký vojevůdce, který dobyl Galii, a snad nejslavnější vládce Říma, ji nechal vystavět v roce 54 před Kristem. Měla významné poslání - nalézal se v ní soud rozhodující v občanskoprávních sporech.





Via Sacra VIA SACRA

Nejstarší silnici Říma vesměs přecpanou turisty dnes lemují hlavně přistěhovalci z Afriky se svými bizarními suvenýry, které rozkládají po zemi. Vzadu se tyčí vstupní brána do komplexu - Titův oblouk, který nechal vystavět císař Domicianus v roce 81 po Kristu na oslavu dobytí Jeruzaléma, jež vedli jeho otec Vespasianus a bratr Titus. Reliéfy znázorňují vojáky, jak drancují jeruzalémský chrám a odnášejí posvátné předměty. NEJPRVE BAŽINY, PAK NEVĚSTINCE...

Bývaly tu bažiny. V prvních letech římské republiky to pak bylo dosti neuspořádané místo s chrámy a sídlem senátu, ale i s obchody a nevěstinci. Až ve 2. století bylo rozhodnuto, že Řím si zaslouží krásnější centrum, a krámky tak postupně nahradily honosné úřady a soudní dvory, kde císaři nechávali obnovovat staré památky a budovat nové chrámy a památníky. ---------------------------------------------------------------------------------------------- *** MŮŽE SE HODIT

Forum Romanum je jednou z hlavních atrakcí antického Říma. Pro návštěvníka má mimo jiné tu výhodu, že se v jeho velké části neplatí. A i když je tu hodně turistů, vždy se zde dá, na rozdíl třeba od Kolosea, najít místo, které je klidnější a kde není tlačenice. V létě se vyplatí jít na prohlídku ráno nebo večer, kdy není takové horko. A nezapomeňte na pohled shora.