Fortaleza: kde frčí plavky užší než nit...

Krok za krokem kolem Fortalezy PLÁŽE Kolem Fortalezy jsou jich stovky, jsou většinou velmi široké, ale můžou se od sebe velmi lišit. Například ve Fortaleze je jedna pláž, jmenuje se Praia do Futuro, kde je oceán světlejší než jinde a je slaný tak, až trošku připomíná Mrtvé moře. Dál od města najdete samotu a divoké útesy. Abyste nebyli na pláži překvapeni: v Brazílii se opravdu hodně jí, muži mají rádi pořádný kus masa, a tak nejsou dívky tak štíhlé, jak bychom si mysleli. Překypují zaoblenou krásou. ZLOMENÁ KÁNOE Sem je třeba zajet. Kdysi odříznutá rybářská osada Canoa Quebrada, Zlomená kánoe, se stala před lety cílem hippies a umělců. Pak je vystřídali obyčejní turisté, ale svého ducha si zachovala. Okolí je skvělé, malebné a celkem pusté: lidí tady nikdy není moc. POD PLACHTAMI Plachta dodává romantiku, to je známá věc. Pokud je na tak zvláštní lodičce, jakou je místní skořápka zvaná jangada, platí to dvojnásob. Je to vlastně jen prkno s plachtou. Za mírný poplatek se můžete svézt, kolem pláží čekají chlapíci, až vás uloví. Kameru a foťák nechte pod ručníkem, tam mají ještě šanci. Pokud si je vezmete na loď, opláchne vám je první vlna. PÍSEK NA PAMÁTKU V zemi písku vás nepřekvapí, že tam mají písečné i suvenýry. Barevný písek městnají nějakým zvláštním způsobem do skleniček a pohárů tak, že z něj dělají malebné obrázky. Většinou na nich bývá zapadající slunce, palma a domeček - nebo znak fotbalových klubů Botafogo či Fluminense. ČESKÁ BRAZÍLIE Ještě před časem u nás Fortalezu nikdo neznal, přestože je to páté největší město Brazílie. Ale to se změnilo ve chvíli, kdy sem Čedok zahájil přímé lety. Lze tady pořídit dovolenou za téměř stejné peníze jako na Kanárských ostrovech. Je ale exotičtější. I pro turisty cestující na vlastní pěst se Fortaleza stala odrazovým můstkem do Brazílie. A tak nepřekvapí, když vás tady někdo osloví neumělým "ahoy". NAHORU, DOLŮ Kraj kolem Fortalezy připomíná Saharu. Nejoblíbenějším vozidlem jsou malé červené písečné dunovky. S nimi lze absolvovat terénní jízdu dunami. Jako když jedete autokros. Když se vás zeptají, zda to má být "con emocao", s emocemi, řekněte ano, i když si později občas budete připadat jako na stěně smrti. V dunách se také jezdí po písku jako na snowboardu.