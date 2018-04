Spaní nad hlavami spolucestujících. Tak mají v letadle cestovat vyvolení

Otázka pohodlí je důležitá hlavně na dlouhých letech, na kterých je nutné počítat s nočním odpočinkem. Aerolinky to obvykle řeší sedačkami rozložitelnými na lůžko, což je ovšem prostorově poměrně náročné řešení.

Americká firma Formation Design nyní přišla s návrhem, jak dostat do letadel navíc několik míst pro opravdu pohodlné cestování a spánek. Rozhodla se k tomu využít volné místo, částečně nad místy spolucestujících na nižších sedačkách. Informaci přinesl britský list Daily Mail.

Tzv. supertrůny, jak firma těmto místům přezdívá, by měly být vyvýšené a částečně přesahovat nad místa na normální úrovni. Vzhledem k tomu, že výklenek pod supertrůnem by spodní cestující využil zejména k umístění nohou při rozložení spodní sedačky na lůžko, neměla by částečně přečnívající vyvýšená buňka působit žádné nepohodlí.

Horní lůžka by byla umístěna v jakýchsi buňkách, které by bylo možné podle přání cestujícího otevřít či uzavřít. Formation Design šel ve vizualizacích ještě dále a navrhl supertrůny vedle sebe, s možností propojení buňky do jakéhosi dvojlůžka.

Cestující nahoře by měl ve své uzavíratelné kabince veškeré pohodlí a vybavení na dlouhý let – od televizní obrazovky přes schránku na příruční zavazadlo a osobní potřeby až po čtecí lampičku.

Spodní sedačky jako kompromis

Na prostoru pro zavazadla by neměli být šizeni ani cestující na nižších sedačkách. Jejich sedačky by byly užší a menší, ale stále by skýtaly dost prostoru a zejména možnost odpočinku vleže, takže by představovaly jakýsi kompromis mezi turistickou a byznys třídou.

K pohodlí by mělo přispět i to, že téměř všechny sedačky budou dostupné z uličky, a nebude tedy nutné nikoho obtěžovat či budit v případě, že si cestující bude chtít odskočit nebo se během dlouhého letu jen protáhnout.

Návrh získal nominaci Crystal Cabin Award

Návrh se dostal mezi finalisty v letošní soutěži Crystal Cabin Award, která pravidelně oceňuje nejlepší inovace v oblasti interiérů letadel. Nyní atlantská firma jedná s aerolinkami a leteckými výrobci, snaží se vyjednat spolupráci a podporu při získávání potřebných povolení a licencí.

Formation Design zatím má návrhy pro nejběžnější typy dálkových letounů – Boeing 777 a airbusy A330 a A340. Podle zájmu aerolinek se počítá s umístěním asi 30 až 45 míst v celé „premium“ kabině. Přesné rozložení a vybavení už by záleželo na zájmu zákazníka.

„Luxusnější aerolinky, které mají první třídu samostatnou, by mohly lůžkové buňky vyhradit pro cestující byznys třídy. Premium kabinu pak mohou mít v konfiguraci 2-4-2 (spodní sedačky by tedy velikostí odpovídaly spíše ekonomické třídě, pozn. red.). Je mnoho variant, mezi nimiž mohou aerolinky volit,“ předestřel v rozhovoru pro web Skift.com Bob Henshaw, spoluzakladatel firmy Formation Design.

Celý proces je však teprve na začátku. Sehnat zájemce a partnery, nechat si koncepci patentovat, vyrobit prototypy, které projdou náročnými certifikacemi a testy a nakonec sehnat zákazníky u aerolinek, to je práce minimálně na několik let i v případě, že by vše šlo hladce.