Burger ze zlata, sushi z karbanátků. Kuchaři v Dubaji musí šokovat

Na prostorné pláži nedaleko legendární „plachetnice“ Burdž Al-Arab, jíž stále patří titul nejluxusnějšího hotelu světa, je od rána do večera otevřen jeden z hlavních magnetů gastronomického festivalu.

Beach Canteen je přehlídka světové street food v moderní, značně kreativní podobě. Za relativně slušné peníze (hlavní porce stojí od 150 do 300 korun) zde můžete ochutnat věci, na které v Evropě moc nenarazíte.

Velký zájem je třeba o burger z velbloudího masa, jehož spotřeba v Emirátech roste a zvláště maso z mladých velbloudů je považováno za mimořádnou delikatesu.

Návštěvníci se nebojí experimentovat, většina „foodies“ sem přichází právě proto, aby ochutnala něco nového a výjimečného.

Místo tuňáka falafel

„Na thajské curry či nepálské knedlíčky momo si můžu zajít v Berlíně, tady hledám co možná nejbláznivější pokrmy. A musím říct, že dubajští kuchaři umí překvapit,“ říká německá studentka Silvia Maierová. Do Dubaje přiletěla se svými přáteli především kvůli probíhajícímu food festivalu, který začal poslední únorový týden a potrvá do 11. března. A zapojilo se do něj na tisíc podniků.

„Před chvíli jsem ochutnala, jak tomu tady říkají, arabské sushi, kde jsou uvnitř klasického rýžového válečku zabalené kousky falafelu, tedy cizrnového karbanátku a humus. Bylo to výborné, navíc to v puse krásně křupalo. A skončili jsme u zmrzliny připravené z velbloudího mléka,“ chlubí se Silvia svými netradičními gastronomickými úlovky.

Hranolky v různých podobách, úplně vpravo s parmazánem a lanýži.

Klepeta pod Khalifou

Nejpůsobivější částí gastronomického festivalu je akce nazvaná „Ochutnávka světa“ (Eat The World) konající se v samotném srdci Dubaje pod nejvyšším mrakodrapem světa Burdž Chalífa hned vedle nové Opery. Zde se na rozdíl od pláže platí poměrně vysoké vstupné 350 korun, hraje tu živá hudba a také jídla v kulisách světově proslulé atrakce jsou o poznání rafinovanější, provokativnější a dražší.

Za příklad může posloužit originální burger plněný klepetem z měkkoschránkového kraba, které se jí celé, nebo třeba hranolky posypané lanýžem.

Jedním z nejbláznivějších pokrmů je burger namíchaný z nejdražších delikates, tedy hlavně ze slavného masa japonského skotu wagyu a doplněného tučnými kachními játry foie gras, lanýžem a šafránem. Navíc samotná bulka je ozdobena plátky čtyřiadvaceti karátového zlata, které je jedlé.

I ve dvou mají návštěvníci co dělat, aby pokořili burger Khalifa v pozlacené bulce prodávaný v přepočtu za 1 600 korun. A ještě jednou burger, tentokrát plněný smaženým měkkoschránkovým krabem.

Název burgeru je hříčkou se jménem mrakodrapu, jmenuje se totiž Burg Khalifa. A perličkou je, že hned druhý den po zahájení festivalu se tu na zlatý burger zastavil druhý nejmocnější muž v Dubaji, korunní princ vlivného emirátu. Jenom připomeňme, že pozlacený burger je poměrně rozšířenou atrakcí a třeba v Praze ho pod jménem Oligarch burger prodává George Prime steak na Starém Městě.

Skvosty libanonské kuchyně

Do Food festivalu jsou zapojené také nejlepší dubajské restaurace, které vytvořily speciální tříchodové festivalové menu za zvýhodněnou cenu 199 dirhamů, což je zhruba 1 400 korun. Mimochodem, jde o luxusní restaurace, v nichž večeře pro dva stojí obvykle deset až dvacet tisíc korun, a to bez alkoholu, který je v Dubaji mimořádně drahý.

Například v restauraci Al Nafoorah v hotelu Jumeirah Zabeel Saray, která je považovaná za nejlepší libanonskou restauraci ve městě, mohou hosté v rámci festivalového menu ochutnat kuřecí játra s omáčkou z granátového jablka, smažené knedlíčky plněné jehněčím masem a piniovými oříšky a vynikající, nad ohněm grilované kuřecí kostky marinované v arabském koření a servírované s jemným česnekovým krémem.

Velbloudí restaurace

Většinu specialit, které jsou představené na festivalu, samozřejmě najdete v běžné nabídce dubajských podniků. Pokud vás lákají jídla z velbloudů, zastavte se v restauraci Local House v historické čtvrti Al Fahidi u Creeku, která je zaměřená na speciality z velbloudího masa (mají tu i velbloudí kebab či burger).

Velmi úspěšné jsou také zmrzliny připravené z velbloudího mléka. Opět velbloudí burger, tentokrát ve stylu McDonald‘s.

Skvělé plody moře nabízí nová libanonská restauraci Ibn AlBahr a zajímavý průsečík japonské a peruánské kuchyně můžete ochutnat v podniku Aji. Pokud nechcete objevovat dubajskou gastronomii na vlastní pěst, můžete si vybrat z bohaté nabídky organizovaných kulinárních výletů. Výpravy za specialitami vyšší gastronomie nabízí FooDiva (foodiva.net), street food se věnuje Flavours of Dubai (arabian-adventures.com).

Tajné poklady místních

Krátce před festivalem proběhla v Dubaji prestižní anketa, v níž cizinci žijící v tomto městě vybírali skryté kulinární klenoty v podobě svých nejoblíbenějších restauracích, kam může zajít běžný návštěvník města a neutratí v nich majlant (večeře pro dva by měla stát maximálně tisíc korun).

Do první desítky se dostala například thajská restaurace Tuk Tuk Thai, pákistánská restaurace Desi Adda, libanonský podnik Ka’ak Al Manara, podnik s nejlepším kebabem ve městě Al Ustad Special Kabab (fungující 40 let) či japonská restaurace Yakitate.