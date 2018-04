Cestování za folklorem je navzdory technu a hip hopu opět sexy

Festivalová NEJ V souboru z Tchaj-wanu je 36 členů, mezi kterými tančí i regionální Miss Tchaj-wan. Jejich cílem pro letošní ročník festivalu je naučit se českou polku a jako trofej si odvézt alespoň jeden český kroj.

Exotický soubor z Indonésie má ve svém středu slavnou indonéskou choreografku, která v dětství žila několik let v Praze. Nejmladšímu členovi souboru je 12 let, nejstaršímu 40 let. Na rozdíl od českých folklorních tanečníků jsou velmi pilní v tréninku. Své tance cvičí denně 3 až 4 hodiny.

Ve folklorním souboru z Kostariky tančí také Katy Díaz, která se cestou do Evropy doslova vrací do života. Letos v únoru při loupežném přepadení zastřelili členové drogového gangu v hlavním městě San José jejího 29letého syna Stevena. „Díky tanci a možnosti vycestovat do České republiky jsem se mohla znovu vzchopit a zkusit se vrátit do života. Jsem u vás poprvé a moc se mi tu líbí. Muži jsou galantní a krajina je překrásná," říká Kostaričanka.

Dánský soubor je bezkonkurenčně nejstarší. Věkový průměr jeho 32 členů přesahuje 75 let.