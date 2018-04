Na nejslavnější most Floridy smí člověk vstoupit jen jednou za rok

Z jedné strany otevřený Atlantik, z druhé Mexický záliv. Voda pod mostem je na oceánské poměry mělká, a tudíž azurově modrá. A plná ryb.

Jedenáct kilometrů vydupaných z vody

Sedmimílový most (Seven Mile Bridge) je ve skutečnosti dlouhý jen 6,79 míle, přesně 10 931 metrů. Ale na celé trase po ostrůvcích Florida Keys je nejdelší a opěvovaný jako královský drahokam mezi 43 mosty na Keys.

Mluví se o něm jako o technickém zázraku. Není divu. Určitě nebylo snadné postavit jedenáct kilometrů mostu nad mořem, zapustit všechny ty pilíře do dna. Most otevřeli v roce 1982 jako nejdelší segmentový most na světě a nahradil čtyři staré poničené mosty.

Celkem 288 jednotlivých dílů z předpjatého betonu se vyrábělo v Tampě. Odtud je vlečné čluny dopravily na místo, kde byly smontovány dohromady a vytvořily 440 oblouků, z nichž nejdelší měří 40 metrů. Zhruba uprostřed se most vzdouvá do oblouku vysokého 20 metrů, čímž pod ním vznikl prostor pro proplouvání lodí. Náklady: 45 milionů dolarů. Dokončili ho šest měsíců před termínem a dostal téměř desítku různých cen. Přejet ho trvá osm minut.

Běh na počest mostu

Sedmimílový most Sedmimílový most (Seven Mile Bridge) spojuje ostrov Knight's Key, který je součástí města Marathon, s ostrovem Duck Key. Stavět ho začali v roce 1979, otevřel se v květnu 1982.

Most je jednoduchý, ladný, elegantní a krásný. Vody, které překlenuje, jsou mezi sportovními rybáři pověstné jako jeden z nejlepších revírů na tarpony na celých Keys.

Zákaz vstupu pěšáka má jedinou výjimku: každoročně v dubnu se o jedné sobotě most na dvě hodiny uzavře autům, aby zde 1 500 běžců mohlo absolvovat závod na jeho počest. Letošní ročník byl jubilejní, třicátý.

Po pěti letech, kdy závodu kraloval čtyřicetiletý zubař Jason Bodnar ze Severní Karolíny, a to navzdory své fobii z přecházení mostu nad vodou, chytil příležitost za pačesy sedmadvacetiletý plavčík Daniel Martin z Hialeahu u Miami. Bodnar musel zůstat doma, jeho žena se zrovna chystala porodit. Martin vyhrál v čase 38 minut 59 vteřin.

Z žen byla celkem již popáté nejlepší Marlene Perssonová, čtyřicetiletá rehabilitační pracovnice z Deerfield Beach v čase 42:28 minut. Start i cíl je v Marathonu a závod byl vyprodaný 24 hodin poté, co byl začátkem února vypsán.

Každoroční běh přes Sedmimílový most

Vítězství zabejčeného milionáře

Podél moderního mostu se táhnou omšelé zbytky staré Flaglerovy konstrukce. Díky ní se však Key West vůbec dostal do mapy, protože starý most spojil do té doby odříznuté město se světem i jednotlivé ostrůvky mezi sebou.

Pilíře byly ukotveny do mořského dna dobře před sto lety. Železniční magnát Henry Flagler v roce 1905 slíbil, že prodlouží Floridskou východní pobřežní železnici. Možná mu v té chvíli ani nedošlo, co vlastně slibuje. Spousta dalších lidí si ovšem obtížnost úkolu uvědomila dobře a železnici se začalo říkat Flaglerovo bláznovství. Jiní o ní mluvili naopak jako o osmém divu světa.

Extrémně těžká práce trvala sedm let a pohltila celé Flaglerovo jmění. Magnát zemřel jen několik měsíců po dokončení železnice v roce 1912.

Dělníci museli při stavbě vymýtit džungli palem, mangrovníků a dalších rostlin, aby měli kam položit pražce. Aby překlenuli jedenáct kilometrů otevřeného oceánu, ukotvili do dna 546 betonových pilířů. Vynaložené úsilí bylo tak obrovské, že je přirovnávali k námaze maratonského běžce. Z tohoto srovnání se zrodilo i jméno Marathon pro skupinu ostrovů a město, které se považuje za střed a srdce Florida Keys.

Na několika místech můžete sjet z US 1 a odpočinout si na pláži s výhledem na Sedmimílový most a část staré Flaglerovy železnice, jejíž součástí byl i Bahia Honda Rail Bridge.

Přežil jen anděl

Zahrál si i v Top Gear Sedmimílový most vábí svou výjimečností filmaře. Točily se tu záběry pro bondovku Povolení zabíjet i scény filmů Rychle a zběsile 2, Pravdivé lži, Past na Chrise či Intimní detaily. V remaku videohry Spy Hunter účinkuje až do 12. úrovně. Také se po něm řítili jezdci v autech v americkém vydání populárního motoristického pořadu Top Gear.

Flaglerův most, který je dnes zapsaný do amerického Národního seznamu historických památek, odolával vodám i větrům 23 let. Osudným se mu stal až hurikán z 2. září 1935 na Svátek práce. Vítr o rychlosti 320 kilometrů v hodině a přílivové vlny vysoké přes pět a půl metru poškodily nejen most, ale i koleje položené na ostrovech.

Živel tehdy zabil 800 lidí a údajně jedinou věcí, jež během hurikánu zůstala na místě, byla socha anděla na hřbitově na ostrově Islamorada. Některé prameny ovšem tvrdí, že ani anděl nebyl tak úplně pevný v kramflecích, ale že ho vítr zvedl a mrštil jím o železnici, přičemž se mu zlomilo křídlo. Každopádně anděl dosud stojí na hřbitově Pioneer Cemetery jako jedna z uctívaných historických památek.

V popředí starý Flaglerův most, pod ním ostrůvek Pigeon Key. Souběžně s ním vede Sedmimílový most.

Železnice byla zničená a společnost neměla peníze na obnovu. Floridská vláda železniční spodek koupila a postavila na něm za pouhé tři roky silnici – dnešní slavnou US 1 neboli Overseas Highway.

Starému mostu se dnes přezdívá nejdelší rybářské molo na světě. Některé jeho části jsou plné rybářů, kteří mají nahozeno každý hned několik udic. Vypadá to, že někteří rybáři na mostě dokonce bydlí ve stanech. Provoz je tam docela velký, hodně pěších i cyklistů.



Svou roli jediné spojnice mezi ostrovy starý Flaglerův most tak úplně neztratil: dodnes se lze pouze po jeho zbytcích dostat na malý ostrůvek Pigeon Key, posazený v oceánu jako zelená omeleta na vodním talíři mezi starým a novým mostem.