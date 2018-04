Florencie: výlet do jednoho z nejromantičtějších měst Evropy

Nejrychlejší spojení je letecky, byť se z Prahy nenabízí žádný přímý let. Dá se však koupit letenka do nedaleké Pisy, kde stačí strávit půl dne procházkou a pak pokračovat do Florencie vlakem.

Hlavní atrakcí univerzitního města Pisa je samozřejmě její Šikmá věž. Vyjít na její vrchol je nezapomenutelný zážitek, nejprve se ale musíte prodrat davem. Dech vám vezme už samotný výhled z okraje Náměstí zázraků (Piazza dei Miracoli), které je zapsané na seznam UNESCO. Doporučuju přijít z Piazza Daniele Manin. Na věž si kupte lístek předem přes oficiální web. Stojí 18 eur a zahrnuje i vstup do Dómu Nanebevzetí Panny Marie. Pokud byste chtěli navštívit také Baptisterium, ve kterém byl údajně pokřtěn Galileo Galiei, musíte si připlatit.

Při vstupu do Šikmé věže budete mít pocit, že každou chvíli musíte spadnout. Přidržte se zdi a po krátkém proslovu průvodce vystoupejte po schodech nahoru. Několik minut se pak můžete kochat zázračným výhledem. Bazilika u věže vás naláká na tajuplné krypty. Církevní svatostánek jde s dobou, svíčky z vosku tu nahradili LED svíčkami.

Pohoda na pláži

Městská hromadná doprava v Pise není příliš spolehlivá a na hlavních trasách jsou autobusy přeplněné. Při prohlídce města tak raději spoléhejte na vlastní nohy, ale centrum není velké. Městskou dopravou se vyplatí dojet do Marina di Pisa k moři. Kousek od vlakového nádraží je malý autobusák. Raději se zeptejte místních, do jakého vozu nastoupit. Na internetu se sice dočtete, že by to měla být linka 10, ve skutečnosti autobus tímto číslem označen není. Cesta trvá přibližně 20 minut, lístek si předem kupte v trafice za dvě eura. Jakmile dorazíte na místo, dýchne na vás absolutní pohoda. Pláž je tu sice kamenitá, ale úchvatná. Krásné bílé oblázky, kam jen oko dohlédne. Uvelebte se na pláži a chvíli relaxujte, jen pozor, ať vás nepřekvapí větší vlna. Já pak musel sušit i peněženku.

Pisa - Marina di Pisa, pláž

Musíte ochutnat bagetu, zmrzlinu a vafli

Pokud dostanete hlad, vřele doporučuju výbornou bageterii Panineria L’Ostellino (Piazza Cavallotti 1), kde vám připraví bagetu přesně podle vašeho gusta, z čerstvých surovin. Celou přípravu sledujete na vlastní oči a už to je zážitek. Stojí kolem pěti eur. A nejlepší zmrzlina v Pise? Já zavítal do Gelateria De’ Coltelli (Lungarno Pacinotti 23) a nelitoval jsem. Výborná pistáciová, jeden oříšek vedle druhého a k tomu lahodná ananasová. Dohromady za 2,20 eura, lepší jsem v životě nejedl. Anebo si dejte pravou italskou vafli. V Café Little Star na hlavní třídě vedoucí k vlakovému nádraží vám jí připraví čerstvou na špejli. Můžete si ji nechat polít snad vším, na co si vzpomenete. Jen je pak velmi pravděpodobné, že budete všude oblepení.

Náměstí zázraků (Piazza dei Miracoli) v Pise Pravá italská zmrzlina Dóm v Pise - Katedrála Nanebevzetí Panny Marie

Vlakem do Florencie

Cesta vlakem do Florencie trvá asi hodinu a vlaky jezdí z hlavního nádraží každých 10 až 20 minut. Za jízdenku dáte 8 eur.

První, na co narazíte, když vyjdete z nádraží, je neuvěřitelná fronta na taxíky. Poptávka tu výrazně převyšuje nabídku. Jistější tak bude využít městskou dopravu. Devadesátiminutová jízdenka stojí 1,20 eura, denní za 5 eur a třídenní je za 12 eur. Jezdí každý den zhruba do půl jedné v noci, ale pozor, stejně jako v Pise ani tady nečekejte, že přijedou na čas.

Florencie je město zamilovaných. Na každém kroku tu narazíte na zamilovaný pár držící se za ruce. Překrásný výhled na celé město se nabízí z vrcholku od sochy Davida. Když však vyjdete ještě o kousek výš, uchvátí vás bazilika San Miniato s tajemným hřbitovem, ze které je opravdu úchvatný pohled na Florencii a hlavně bez davu turistů. Pozor na žebráky, kteří stojí před branou do kostela, tváří se jako výběrčí vstupného, ale za vstup sem se neplatí.

Panoramatický výhled na Florencii z náměstí Piazzale Michelangelo

K symbolu města i na pizzu

Vydejte se pak pěšky dolů. Půjdete kolem věže, na kterou můžete vylézt. Pokud vás přepadne hlad, můžete zajít na skvělou pizzu do malé restaurace I’ Pizzacchiere (Via S. Miniato 1/2).

Ponte Vecchio Středověký most Ponte Vecchio je dílem architekta Neriho di Fioravante, který v roce 1345 překlenul Arno elegantní stavbou se třemi oblouky. Zásluhou krámků po obou stranách mostu získává most svůj osobitý pitoreskní ráz. Nad druhým obloukem se uprostřed mostu otevírá malé prostranství, umožňující pohled na řeku a ostatní mosty. Nalézá se zde kašna s pitnou vodou a busta Celliniho od sochaře Romanelliho z roku 1900. Nad stavbami krámků probíhá tzv. Vasariova chodba (Corridorio Vasariano).

Poté zamiřte ke slavnému mostu Ponte Vecchio přes řeku Arno. Tento symbol města si musí povinně vyfotit každý. Jen počítejte s tím, že přes den se tu prodíráte davem turistů. přitom je tu jen jedno zlatnictví vedle druhého. Daleko lépe uděláte, když ho navštívíte večer. Na náměstíčku uprostřed mostu tu po setmění vždy potkáte nějakého pouličního umělce, který hraje a zpívá kolemjdoucím. Večer se tu na chvíli zastavte a vychutnejte si pravou romantickou Itálii. Ponte Vecchio je zajímavý také tím, že ho za druhé světové války nezničili nacisté jako většinu mostů ve Florencii, a to údajně na výslovný příkaz Adolfa Hitlera.

Od mostu se dejte některou z malých typicky italských uliček vpravo, až dojdete ke galerii a náměstí Signoria. Přes den tu opět vládne dav turistů a otravní prodejci nejrůznějších cetek. Zdejší fontána je lákadlem každé turistické mapy, na vlastní oči ale budete zklamáni. I odtud se každý večer ozývají romantické rytmy od jednoho z pouličních umělců. Kdysi tu stála nejznámější florentská socha – socha Davida od Michelangela Buonarottiho. Dnes ji nahradila replika, originál přesunuli do Accademia di Belle Arti. Michelangelo prý za ni na počátku 16. století dostal tolik peněz, kolik údajně Leonardo da Vinci nevydělal za celý svůj život.

Florencie, Dóm Santa Maria del Fiore Florencie - věž San Niccolo Florencie, Kostel Santa Maria Novella

Za návštěvu rozhodně stojí chrám Santa Croce, kde jsou pochováni slavní velikáni. Stavba, která vám však vyrazí dech, je katedrála Santa Maria del Fiore zvaná Duomo na náměstí Piazza del Duomo. Má třetí největší kopuli na světě, přitom italští předkové tuto stavbu postavili zcela bez lešení. Vstup do chrámu je zdarma, za ostatní si připlatíte deset eur. Protější Baptisterium San Giovanni, křestní kaple, zasvěcená patronu Florencie sv. Janu Křtiteli, střeží troje obří bronzové dveře, které přitahují pozornost. Až ale uvidíte ten dav lidí, který se dere jeden přes druhého jen kvůli fotce, asi vás to odradí.

Italská idylka

Když začnete mít hlad, zatoulejte se v centru do nekonečných úzkých uliček. Hlavním jídlem je pro Italy večeře, proto doporučuji rezervaci v restauracích předem, zvlášť o víkendu. Na malý hlad stačí v některém z občerstvení skvělé panini. Nejvyhlášenější ve městě nabízejí v ulici via dei Neri. Poznáte to snadno, stále tu čeká dlouhá fronta hladovců. Panini vyrábějí přímo před zraky zákazníků z čerstvých surovin, jen stačí říct, jaké chcete maso, omáčku, sýr a zeleninu. Stojí pět eur a pokud k němu chcete ochutnat jedno z místních vín, za dvě eura si vezmete kelímek a můžete si libovolně nalévat. Pak si sednete na obrubník, popíjíte, jíte, vychutnáváte italskou idylku. Možná se s vámi Italové dají do řeči.



Podívejte se na video z Florencie, jednoho z nejromantičtějších měst Evropy