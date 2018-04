Flora se strojí na další výstavu květin

V pavilonu A se letos chystá expozice na téma Jarní tanec květin. Jejím autorem je profesor Ivar Otruba, který vám už v minulosti připravil několik technických lahůdek. Co si na vás vymyslel letos?

Především most, který má lomené zábradlí ve dvou směrech. A jak si posledně dovolil postavit panel na špici, tak letos pracuje s našimi klasickými panely tak, že jsou napojeny těsně na sebe, aby se z nich vytvořily křivolaké stěny. To ovšem některým vystavovatelům dělá problémy. Jsou totiž zvyklí na klasické hranaté buňky, a toto je pro ně atypický prostor.

FLORA OLOMOUC

26. až 29. 4. 2001 Vstupné - Dospělí platí 60 Kč, studenti, vojáci, důchodci, ZVS 40 Kč, děti od 6 do 15 let 20 Kč, děti do 10 let v doprovodu rodičů a návštěvníci s průkazem ZP a ZTP mají vstup zdarma. První den výstavy 26. 4. do 14 hodin se při vstupu do pavilonů A a E bude platit vstupné 250 Kč. Vstupenka platí i do Botanické zahrady, Sbírkových skleníků a Rozária. Jízda prním vlakem - V sobotu 28. dubna se lidé mohou na Výstaviště svést historickým parním vlakem. Pojede na trati Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín. Z Olomouce hl. n. odjíždí v 9.45, 11.30 a 13.40 a z Řepčína zpět v 10.40, 12.40 a 14.30 hodin. Jízdenka pro dospělé stojí 20 Kč a pro děti od 6 do 15 let 10 Kč. Soutěže - Jako tradičně se budou pěstitelé s novinkami ucházet o titul novitas olomucensis. Odměněna bude i nejlépe řešená expozice květin, hrob upravený na výročí úmrtí. Svaz květinářů a floristů vybere nejlepšího tuzemského pěstitele a uskuteční se i soutěž v dekoraci výloh květinových síní. Hosté - Tentokrát ji měl zahájit ministr životního prostředí Miroslav Kužvart, který se však minulý týden omluvil a přislíbil účast na slavnostním vyhlášení výsledků soutěží Flory večer 26. dubna v Národním domě. Pořadatelé očekávají delegaci města Vídně a novou odrůdu narcisu by měla pokřtít herečka Vlasta Chramostová. Doprovodné akce - Informační centrum v pavilonu E bude fungovat 27. až 29. dubna. Velká floristická show se uskuteční 27. a 28. dubna na malé scéně "samba". Floristé předvedou aranžování na různá témata. Květinami ozdobí nejen stoly, ale například i auta. Na letní scéně vystoupí například Dívčí saxofonový orchestr, Věrovanka a další.

Při vstupu do pavilonu A uvidí návštěvníci expozici vídeňských zahradníků. Není to tak dávno, co přijeli na Floru s císařovou Sissi, letos zase chystají expozici ve stylu biedermeiere, měšťanského stylu z druhé čtvrtiny devatenáctého století...

To souvisí s tím, že Rakousko si letos připomíná 200 let narození otce vídeňského valčíku Josefa Lannera. V expozici Rakušanů budou také dvě postavy v dobovém oděvu, originální vídeňské pouliční lampy, obraz staré Vídně a malé modely některých jejích dominant. To vše bude samozřejmě ozdobené květinami a z reproduktorů budou znít vídeňské valčíky.

Návštěvnost Flory hodně souvisí i s počasím, jak jste s jeho průběhem zatím spokojeni?

V zásadě nám zatím vyhovovalo, i když některé dny bylo až moc chladno. Především jsme byli rádi, že asi čtrnáct dní před Velikonocemi se oteplilo a mohli jsme vysadit macešky, pomněnky, sedmikrásky a další dvouletky. Pak nám je pěkně zalil déšť. Rostliny dobře zakořenily a věříme, že jakmile se oteplí, tak se ukážou v plné parádě.

Letos budou návštěvníci první den výstavy (do 14 hodin) platit za vstup 250 korun. Nemáte strach, že tak vysoké vstupné mnoho lidí odradí?

Za prvé nejsme jediní, kteří to takto praktikují. Reagujeme tak na přání odborné veřejnosti, která chce mít více klidu na obchodní jednání. Ostatní návštěvníci tím nijak neutrpí, mohou si přece zatím prohlédnout venkovní prostory. Slabší účast na počátku výstavy také není nic nového. Předloni přišlo první den Flory sedm a půl tisíce platících lidí a druhý den jich bylo už dvakrát tolik.

Na Floře bude šedesát šest vystavovatelů. Je to moc, málo, nebo tak akorát?

Řekl bych, že nám tento počet vyhovuje. Kdyby jich bylo více, museli bychom už z některých pavilonů vytlačit prodejce a museli bychom postavit stan, což je pro nás ekonomicky nevýhodné. Navíc by s tím prodejci byli krajně nespokojeni. Takže tento počet je pro nás takřka optimální.

Dlouhodobou bolestí Výstaviště je zázemí, zejména má málo míst na parkování. Zlepší se v tomto ohledu něco?

Parkování je naše Achillova pata. Jednáme o možnosti parkovat na třídě 17. listopadu a v případě potřeby na třídě Kosmonautů. Dohodli jsme se také s technickými službami, že využijeme jejich areál. Vylepšení zázemí závisí na našich finančních možnostech, například v loňském roce jsme zřídili sociální zařízení u pavilonu E.

Návštěvníci asi uvidí nejvíce typicky jarních květin, bude letos některá květina dominovat?

Velice atraktivní bude asi expozice orchidejí, zakrslých dřevin a travin vhodných pro skalku.

Kolik květin tentokrát aspiruje na titul novitas olomucensis?

Například hybridní pelargonie, která má velké lososově růžové květy a tmavohnědé listy s tenkým zeleným okrajem nebo malokvětá převislá petúnie. Celkem jsme dostali čtyři přihlášky. Komise určí, která z nich nejvíce splňuje kritéria pro tuto kategorii. To znamená, že je nejen nově vyšlechtěná, ale je také netradiční, zajímavá a má zvláštní pěstitelské a estetické vlastnosti.

Loni na jarní Floru přišlo pětasedmdesát tisíc lidí. Jak velká návštěvnost by vás uspokojila tentokrát?

Kdyby tolik lidí přišlo i letos. Velkou roli bude hrát počasí. Hodně lidí může odradit déšť a chladno. Ovšem ani extrémní horka nejsou pro nás moc dobrá.

Lidé vloni v celé zemi utratili za květiny téměř šest miliard korun. Asi je mají hodně rádi.

To my víme a počítáme i s dlouholetou tradicí květinových výstav pořádaných v Olomouci. Růst tržeb za květiny je pro nás velmi pozitivní trend, který nám mimochodem západ závidí.

A není to tím, že si lidé v západních zemích hodně oblíbili umělé květiny?

Období umělých květin už mají za sebou a trošku nás s tím také potrápili. Zejména na počátku devadesátých let mnoho našich podnikatelů na to naletělo. Řekl bych, že zájem o květiny se u nás zvyšuje díky rostoucí životní úrovni. A také je tady láska ke květinám. Ať už je dána slovanskou náturou nebo vztahem k chatařství a k chalupářství, který nemá v Evropě obdoby.

Mnoho potřeb pro zahradničení nabízejí i supermarkety a hypermarkety? Jsou pro Floru velkou konkurencí?

Ano i ne. Tato obchodní střediska mají výhodu v tom, že v nich lidé nakoupí i jiný sortiment, naši výhodou zase je, že uvidí i pěkně naaranžované květiny, den prožijí v upraveném parku a mohou si odtud odnést i kulturní zážitky. Je to zkrátka zase něco jiného.