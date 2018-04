Flaine, lyžařské UFO přímo pod Mont Blancem

Lyžování pod Mont Blancem



Pakliže je zrovna špatná sezona, v duchu té gigantické hoře poděkujte. "Díky, že tu stojíš a trochu cloníš výhled. Nebýt toho, že jako obrovská lednice kondenzuješ páry z teplého Atlantiku, asi by letos z lyžování nic nebylo." Mont Blanc v odpověď bíle zadýmá, když vypustí do vzduchu trochu čerstvého prašanu.

Taková byla situace v polovině letošního ledna, uprostřed "šílené“ zimy, kdy teplota vzduchu šplhala nad dvanáct stupňů, ale na hoře Les Grandes Platieres (2480 metrů) skřípal pod lyžemi čerstvý sníh. Když už není skoro nikde, lyžař-fanatik by měl trochu sněhu nalézt alespoň ve Flaine (čti flén).

Proč fanatik? Protože přesně pro tento druh návštěvníků je středisko zařízeno. Flaine se na Zemi zjevilo v roce 1968 jako UFO a přistálo v kotlině uprostřed pohoří Grand Massif, kde předtím stála jen jedna horská bouda. UFO ve skutečnosti o deset let dříve navrhl slavný architekt Marcel Breuer v duchu školy zvané "Bauhaus". Jeho záměrem bylo, aby Flaine rozkvetlo v jakési kulturní středisko na sněhu.

Ach, ty paneláky

Ehm. Tak tohle jaksi nevyšlo. Ne že by chyběla snaha. Ta kubistická skulptura s obrovským okem hned vedle kabinové lanovky, to je ženská hlava od Picassa! Ta ztřeštěná Rubikova kostka nad restaurací, to je Vasarely. Tady to je zase Debuffet.

Jenže ani slavná jména nezabrání tomu, aby se tu Čech necítil jako uprostřed natáčení Panelstory.





Na počátku šedesátých let zde nejlepší francouzští architekti postavili "panelové sídliště" přímo pod sjezdovkou. Na své si tu přijdou hlavně zájemci o jízdu mimo vyznačené sjezdovky.