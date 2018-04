Fittness, bary, obchody i kasino v oblacích

Největší, nejmodernější, nejdražší - takový je Airbus A380 - gigantický stroj z Toulouse, který minulý týden odstartoval k prvnímu mezikontinentálnímu testovacímu letu do Asie.

O letenky už je zájem

Vítejte na palubě největšího civilního letadla na světě. Jmenuje se Airbus A380 a změní vaše představy o létání, říká příjemný hlas letušky. Náš let ze Singapuru do Londýna bude trvat asi dvanáct hodin. Dovolujeme si vás upozornit, že brzy po startu vám bude k dispozici například bar, kasino a tělocvična...



Nějak takhle přivítá posádka nového obřího letounu 555 cestujících, kteří zhruba za rok odstartují se Singapurskými aeroliniemi k prvnímu komerčnímu letu. Ačkoliv zatím není přesně známo ani datum startu, ani to, zda cílovou destinací bude skutečně Londýn, o letenky už je velký zájem.

































V interiéru obřího letadla může být instalováno několik barů, které se po startu rozevřou do půlkruhu a nabídnou cestujícím příjemné osvěžení.

Nová kapitola v historii letectví

Nedivte se, vždyť Airbus A380 otevře další kapitolu v historii světového letectví. Nevěříte? Tak dávejte pozor.

Prostory letadla jsou tak velkorysé, že nabízejí dosud nevídané možnosti. Záleží na leteckých společnostech, jak si nechají interiér vybavit. Už teď je ovšem zřejmé, že dosud spíš nudné a únavné dálkové lety se stanou docela příjemně a zábavně stráveným časem.

Procházku letadlem vzdušnou chodbou a po honosných schodech k baru, kde vás číšník osvěží drinkem, si zpestříte třeba nakupováním v některém z butiků. "A pokud vás víc než barová stolička láká aktivní pohyb, můžete relaxovat ve fitcentru," říká na palubě letounu Debra Batsonová z tiskového oddělení Airbusu.

Ve francouzském Toulouse mě provází rozlehlou tovární halou, kde se měsíčně vyrobí čtyři obří airbusy.

Luxus a pohodlí

Na první pohled mě ohromuje majestátnost interiéru. Procházíme letadlem upraveným do verze, která má být aeroliniemi nejvíce žádaná. Cestujícím nabídne k výběru tři stupně komfortu. Přitom už v základní třídě - turistické - je na první pohled patrný rozdíl kvalitě cestování oproti nynějšímu standardu. Kdo měří sto devadesát centimetrů a víc, trpí v ekonomické třídě běžných letadel skoro jako na mučicím stroji. Při dálkovém letu mu hrozí takzvaný syndrom turistické třídy, který souvisí s citelným nedostatkem místa.



























Rozhodli jsme se pro originální design, který se bude zamlouvat jak pasažérům, tak svou variabilitou i aeroliniím, uvádí společnost Airbus. Na snímku byznystřída, prostřední mezi první a turistickou třídou.

"Na dlouhých letech mají cestující v této třídě málo prostoru pro nohy a sedačky jsou stísněné," říká přední český odborník na cestovní medicínu MUDr. Jan Rutsch. "Za těchto nevyhovujících podmínek se může vytvořit krevní sraženina." Pak hrozí závažná zdravotní komplikace, v nejhorším případě i smrt pasažéra.

Tohle riziko je v novém letounu minimalizováno. Sedačky v turistické třídě jsou oproti dosavadním zvyklostem širší a zcela přijatelné jsou i vzdálenosti mezi jejich řadami. Dosud žádný výrobce letadel nenabídl tolik místa a komfortu při standardním uspořádání ekonomické třídy. Ve vyšších třídách však sedačky nehledejte - k mání je "jen" luxusní křeslo s lůžkovou úpravou.

900 pasažérů najednou

Airbus bude připraven vyhovět i nízkonákladovým aeroliniím, které by si objednaly verzi s výhradně turistickou třídou. V takovém případě by letadlem mohlo naráz cestovat bezmála 900 pasažérů! Pro srovnání - dosud největší letadlo Boeing 747-400 je schopno pojmout 416 cestujících.

Motor jako garáž

































"Létání s novým airbusem je snadné," říká testovací šéfpilot Jacques Rosay. Přestože letadlo může přepravovat pět set až takřka devět set osob, v kokpitu sedí jen dva piloti.

A380 je opravdovým rekordmanem, který podle toho i vypadá. Běžná dopravní letadla jsou oproti němu poloviční.

Každé z dvaceti kol podvozku třistaosmdesátky je velké jako dospělý člověk. Její čtyři motory svou velikostí připomínají garáže pro osobní auta. Výkon motorů je fascinující - dohromady 16.000 koní. Pro představu - takovou sílu má 230 fabií se základním benzinovým agregátem.

A když jsme u velkých počtů, rekordní je i cena nového letounu. Za jeden stroj zaplatí zájemce přibližně 282 milionů dolarů, což činí 7 miliard korun. Znamená to, že mimořádná bude i cena letenek? To se neočekává.

Náš nový stroj má v přepočtu na jednoho cestujícího ekonomičtější provoz než dosavadní konkurence, píše se v informačních materiálech společnosti Airbus. A Debra Batsonová z tiskového oddělení to potvrzuje: "Nemluvíme do cenové politiky našich zákazníků, tedy jednotlivých aerolinií, ale vytvořili jsme podmínky, aby se v našem novém letounu cestovalo nejen pohodlněji, ale i levněji."

Airbus 380 Boeing 747-400 Délka 73,7 m 70,7 m Výška 24,1 m 19,4 m Rozpětí křídel 79,8 m 64,4 m Počet míst 555-880 416 Max. rychlost 925 km/h 912 km/h Vzletová dráha 3050 m 3530 m Přistávací dráha 2070 m 2430 m Dolet 15.000 km 13.450 km Počet motorů 4 4 Max. vzletová hmotnost 560 tun 397 tun A380 je nyní největší dopravní letadlo na světě. Soupeří s Boeingem 747, který poprvé vzlétl už v roce 1970