Fischer Air letí nad Prahu a její okolí

S novinkou přišla na léto společnost Fischer Air. Každé úterý v srpnu - tedy 3.8., 10.8., 17.8. a 24.8. - by měla letět její letadla nad Prahou, Karlštejnem, Konopištěm a k Mělníku nad soutok Vltavy a Labe. Stroje by měly letět maximálně ve výšce 1000 metrů, aby byla viditelnost co nejlepší, a proto budou obsazovány pouze dvě místa u okének. Startovat se bude z letiště v Ruzyni z terminálu C. Odlety mají být v 17,00 a v případě zájmu i v 18,00 a 19,00. Letenka, která stojí 299 korun (děti a senioři platí polovinu), se prodává v pobočkách CK Fischer či přímo v kanceláři této firmy na letišti. Nepoletí se v případě nepříznivého počasí.