Dovolenou kupujte včas a levně. First minute zájezdy si Češi oblíbili

Je to paradox a smůla zároveň. Jen co se Češi přestali bát cestovat do Turecka a Egypta, opět tu udeřili teroristé. A to v době, kdy začíná hlavní období nákupů zájezdů first minute. Tedy těch, na které sice pojedete až za několik měsíců, ale zato je teď pořídíte podstatně levněji než jindy, uvádí týdeník 5plus2.

Panika z teroristů, kteří jen v Turecku zabili o víkendu přes 40 lidí, ale není namístě. „Turistická letoviska jsou od míst útoků v Istanbulu vzdálená stovky kilometrů, takže pokud se na Turecké riviéře nezmění bezpečnostní situace, věřím, že se sem budou čeští turisté díky příznivým cenám dál vracet,“ říká Kateřina Petříčková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Cestovky se vesměs shodují, že právě Turecko a Egypt se opět vracely mezi nejprodávanější. „Zájem o Turecko v poslední době rostl o desítky procent, jejich hotely jsou proslulé kvalitou poskytovaných služeb,“ vysvětluje Eva Němečková z CK Firo Tour.

„Egypt už letos v létě opět patřil mezi šest nejoblíbenějších destinací a nyní v zimě patří vůbec k nejvyhledávanějším,“ uvedl Michal Tůma z cestovní agentury Invia.

Ovšem ani útoky teroristů nezmění nic na faktu, že právě v těchto týdnech Češi často nakupují zájezdy už na příští léto, a to více než vloni. Vůbec nejvíce jich v rámci first minute cestovky prodávají v lednu.

„Zájezdy first minute si kupují zejména rodiny s dětmi, protože tím nejen ušetří, ale také si v klidu zajistí místa třeba v hotelích s dětskými kluby, kde se jim o zábavu postarají čeští animátoři,“ vysvětluje Jan Bezděk, mluvčí CK Fischer. Jak dodává, velký nárůst zájmu zaznamenávají například řecké či Baleárské ostrovy.

Nebo již zmiňovaný Egypt. Ještě v době před posledním útokem jste za týdenní pobyt v Egyptě ve čtyřhvězdičkovém hotelu s all inclusive zaplatili v předprodeji na příští léto 10 999 korun za osobu.

Nabídky first minute bývají většinou ještě výhodnější než cesty na poslední chvíli, tedy tolik populární last minute. Oproti běžným cenám díky včasnému nákupu mnohdy ušetříte až třetinu peněz.

„Některé cestovní kanceláře dokonce garantují, že dané zájezdy nebudou v režimu last minute prodávat levněji. K tomu přidávají bonusy jako parkování na letišti zdarma či bezplatný pobyt dětí,“ potvrzuje Kateřina Petříčková.

Dostupná exotika

Cestovky začaly nabízet také některé zcela nové destinace. „Na španělské pevnině máme novou destinaci Costa Calida, kde se budou ceny zájezdu pohybovat od 12 990 korun, v Itálii rozšiřujeme o Sicílii a do nabídky se vrací tuniská Djerba s cenou od 9 490 korun,“ informuje Jan Bezděk.

„U nás je novinkou řecký ostrov Mykonos na přímém letu z Prahy, kam se můžete podívat již za 15 500 korun na týden. Nebo řecký ostrov Skopelos s pobyty na 10 nocí a s cenou od 14 tisíc korun,“ uvádí Eva Němečková z CK Firo Tour.

Exim Tours podle slov marketingového ředitele Stanislava Zímy posílil výrazně možnosti zájezdů do Itálie, a to od Kalábrie přes Sicílii a Ischii až po Sardinii. „Mezi novinkami je ale i Čína nebo Írán a turisticky méně zasažený Severní Kypr,“ dodal Zíma.

Značný zájem o exotické zájezdy mají i klienti CK Nikal. „Určitě mezi nejzajímavější destinace řadíme Indii od 13 990 korun a Čínu od 14 990 korun. Nesmím však opomenout nyní velmi poptávanou Dubaj od 5 990 korun,“ sdělila za cestovku Alena Fencl.

Při rozhodování, zda se vydat na exotičtější dovolenou, se nemusíte obávat dramaticky vyššího pojištění. Pokud neplánujete nějaké adrenalinové sporty, tak třeba za týden na Srí Lance či v Thajsku zaplatíte jen okolo 600 korun.

Některé cestovní kanceláře zajišťují i méně obvyklé doprovodné programy. „Už vloni jsme zahájili spolupráci s oblíbenou TV Šlágr, takže pro klienty jsou v průběhu dovolené organizovány koncerty žádaných hvězd této hudební televize,“ přibližuje Xenie Stehlíková, vedoucí cestovní kanceláře Kovotour Plus, která se zaměřuje na zájezdy do Černé Hory, Bulharska a na řecké ostrovy.