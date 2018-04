Finští studenti se baví na trajektech

Na žádných jiných plavbách však není konzumace "metly lidstva" a úroveň decibelů tak vysoká, jako na charterových výletech označovaných GooM - 'gigantically orgiastic students' megaparty' - aneb "giganticky orgiastická studentská megaparty" - organizovaná výhradně pro univerzitní studenty.



Na zábavních plavbách vládne chaotická atmosféra, chodby a chodbičky jsou napěchované studenty z celého Finska, navlečenými do tradičních mejdanových hábitů: overalů v barvách hlásajících co studují a kde. "Je to příležitost dosyta flámovat. Je tady pěkně husto a není odtud úniku," konstatuje 23letá Annu, studující na sociální pracovnici.



Každá okružní plavba trvá 20 hodin, pasažéři si však mohou předplatit celý čtyřdenní výlet - který se koná v únoru a březnu - nebo jet jen jednou. Ačkoli se většina studentů na palubě střemhlav vrhne především do vydatného popíjení a flámování a účastní se takových zábav jako striptýzové soutěže, baví hosty také přední finští umělci a diskžokejové.



Trajekt se plaví zhruba 80 kilometrů od finské metropole Helsinky do estonského hlavního města Tallin, pár hodin setrvá v přístavu a pak zamíří zpět. Tam pak následující ráno vyklopí na břeh své pobledlé pasažéry se zarudlýma očima. To vše je nápad pěti finských univerzitních studentů, který se v jejich hlavách zrodil v roce 1992. "Původně, na samém počátku, to byl čistě sobecký nápad. Postrádali jsme pořádnou party uprostřed sezóny a tak jsme si řekli, že když už flám, tak aby stál za to," vzpomíná Marko Liminka, který pomáhal tuto každoroční monstrparty rozjet.

"Chtěli jsme pro její pořádání najít místo, odkud by z ní nemohl nikdo zmizet dřív, než skončí. Neměli jsme moc na vybranou: v úvahu přicházely plavidlo, blázinec nebo vězení. Tak takhle to bylo," dodává Marko Liminka.



Provozovatel trajektů společnost Viking Line myšlenku pronajmutí celého plavidla rychle akceptovala a tak se nyní zábavní plavby pořádají na plavidle Viking Cinderella. Počáteční jednodenní výlet za účasti 1850 nadšenců se zakrátko prodloužil na čtyřdenní flám uskutečňovaný dvakrát do roka, který každoročně přivábí na moře na 20.000 studentů. Zábavní plavby jsou nyní nepostradatelnou součástí finského univerzitního života. Všechny jsou vyprodány - a mnohé dokonce

již od podzimu.



Marko Liminka a Janne Andersinová, kteří dosud univerzitní studium nedokončili, nyní na plný úvazek řídí společnost organizující GooM a konstatují, že po osmi letech jim toto podnikání konečně sype. Přes úctyhodné množství zkonzumovaného alkoholu jsou GooM podle vedení společnosti Viking Line akcí značně krotkou, protože cestující se prostě jen chtějí dobře pobavit. Podle mínění ředitele marketingu Risto Peltoly nejsou večírky na palubě plavidla o nic riskantnější než flámy na souši, protože na studenty dohlíží téměř dvousetčlenný personál. "Finové se prostě s gustem opíjejí ... a naše firma nemůže s tímhle druhem kultury nic dělat," říká.



"Myslím, že pokud by se podobná akce konala na souši, nebyl by dohled tak bdělý a riziko by mohlo být mnohem větší," konstatuje a dodává, že personál přísně dbá na protipožární bezpečnost a dodržování dalších bezpečnostních pravidel. Většině pasažérů je kolem 20 let - věkový průměr činí 22 let - a ačkoli někteří se akce zúčastní jen jednou za život, jiní jsou tu pravidelnými návštěvníky.



Čtyřiadvacetiletá Riika již dostudovala, zábavních plaveb se ale dosud nenabažila. Před šesti lety zahájila svou kariéru na GooM jako řadový účastník plavby, teď je však členem 18členného týmu, který má akci na starosti. "Padesát týdnů v roce jsem učitelkou na malé základní škole na venkově, ale dva týdny pak žiji úplně jiným životem," poznamenává. Na otázku, proč i nadále tolik stojí o to účastnit se

zábavních plaveb, odpovídá: "Je to prostě senzace - člověk se tomu houfu lidí tropících takové pitomosti děsně nasměje."



Vzhledem k tomu, že se plaveb účastní příslušníci silného a něžného pohlaví v poměru padesát na padesát a že se tu bezplatně rozdávají kondomy, je jasné, že plánovanou součástí zábavy jsou i milostné pletky mezi GooMery. Ačkoli nikdo nepřipustí, že zoufale hledá společnost, zdá se, že to tady není žádný problém. A obáváte-li se, že konkurence na palubě bude příliš tvrdá, je tu také možnost domluvit si ještě před plavbou na internetové stránce GooM rande a zvolit si

partnera pro plavbu předem.