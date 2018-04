Finalisté Zahrady zahrají v Kuřimi

"Kapely jsme pro festival vybírali na třiatřiceti koncertech, které se od ledna konaly po celé republice," informoval Michal Jupp Konečný z časopisu Folk&Country, který festival pořádá.

V jednotlivých předkolech Zahrady se představilo přes čtyři sta třicet skupin.

Konečný zdůraznil, že jednotlivá předkola nejsou soutěžemi, v nichž by se stanovovalo určité pořadí. "Nevybíráme to nejlepší, ale to dramaturgicky nejzajímavější," řekl.

V Kuřimi budou o možnost vystoupit v Náměšti jednotlivci a písničkářské dvojice, kteří přijedou z celé republiky.

Na návštěvníky zámečku čeká od 13.30 hodin program složený z šestnácti soutěžících. Jihomoravský kraj budou zastupovat kupříkladu Ivo Cicvárek či duo Šárka Kytnerová a Pavel Žemla. "Hosty budou dvě nejzajímavější kapely z konkursu na Moravě a především slavná Českomoravská hudební společnost," dodal pořadatel Jiří moravský Brabec.