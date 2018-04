Finále seriálu Běžíme na hrad bude na Kunětické hoře, sídle Rumburaka

Běžci tentokrát okusí běhavé tratě Pětky a Desítky a budou ukrajovat kilometry po rovinách i podél řeky Labe. Přitom vždy oběhnou celý kopec s hradem tak, aby nakonec doběhli na posledním kilometru až přímo k hradbám hradu, které prověří letošní zbylé síly závodníků. Tratě vedou převážně po polních a lesních cestách s výhledem na siluetu hradu.

Centrum závodu na parkovišti a louce pod hradem

Centrem závodu bude stejně jako loni parkoviště a přilehlá louka přímo pod skálou, na níž se tyčí hrad. Program opět myslí i na rodiny, do seriálu byly zařazeny i dětské závody, např. tříletí „pidižvíci“ běhají s přehledem 100 m, ti starší potom podle svého věku závody na 300, 500, nebo 1000 m.

Prvních sto závodníků, kteří se zaregistrují na 5 km nebo 10 km dlouhou trať, získá ke startovnému seriálové tričko. Pro ostatní je připravena na závěr tombola a pro oceňované závodníky i věcné ceny, medaile a diplomy.

Vzhledem k tomu, že jde o finále, budou se vyhlašovat i celkoví vítězové seriálu. Jedinou podmínkou, kterou musí běžci splnit, aby se do seriálového hodnocení zařadili, je zúčastnit se minimálně dvou z pěti závodů Běžíme na hrad. Kdo má tedy na kontě do této chvíle pouze jednu účast, potom po startu na Kunětické hoře může do celkového pořadí seriálu ještě zasáhnout.

Příjemný den pro celou rodinu

Závodníci si dosud pochvalovali propojení závodního prostředí i konkurenci výkonnostních závodníků s možností vzít na závod celou rodinu a prožít krásný den v prostředí hradu, kde si děti skvěle vyhrají.

Start hlavních závodů na 5 a 10 km i závodů pro děti v různých délkách bude na parkovišti pod hradem. Stejně jako na předešlých hradech bude pro rodiče s dětmi připravena od 10 do 14 hodin Pohádková cesta s opravdovými pohádkovými bytostmi. Více informací najdete na www.bezimenahrad.cz.