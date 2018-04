Filmy, výlety offroadem a renesanční obrazy: akce a výlety pro náročné

Naši podzimní přehlídku neobvyklostí a zvláštností začneme dvěma filmovými festivaly – skvostnými a jedinečnými, ale zároveň vyhrazenými pro diváky-fajnšmekry.

Do Plzně na Animánii – tentokrát v japonském stylu

Od čtvrtka 14. listopadu až do soboty 21. listopadu se můžete vypravit do Plzně na 10. ročník festivalu Animánie. Hlavním dějištěm mezinárodní soutěžní přehlídky animované tvorby dětí a mládeže do 26 let bude Moving station, víceúčelové kulturní centrum v bývalé historické budově železniční stanice Plzeň Jižní předměstí.

Zajímavá secesní budova z roku 1904, původně určená k demolici, se proměnila v otevřený prostor pro alternativní umělecké počiny – tvůrčí dílny, festivaly, autorská představení, výstavy, performance, happeningy a koncerty.



A protože letošní ročník festivalu si pohrává s tématy Japonsko a komiks, vedle několika programových soutěžních bloků můžete zavítat třeba na pětidenní workshop kresby manga, kterou vede Ikuo Matsuda, mistr nad mistry, který tento styl vyučuje na univerzitách v Japonsku i v Evropě.

Na řadu programů je vstup volný, základní vstupné na placené programy pro dospělé stojí 90 Kč, pro studenty, seniory a děti do 10 let 70 Kč, rodinná vstupenka vás vyjde na 200 Kč.

Pražské Aero láká na přehlídku strašlivých filmů

Kino Aero v Praze na Žižkově mají rády nejenom rodiny s dětmi, pro něž tu připravují pravidelný cyklus Aero dětem a dopolední představení Baby Bio, ale i milovníci béčkových a ještě horších filmů. O víkendu 13. a 14. listopadu tu proběhne již 12. ročník Festivalu otrlého diváka, který každý rok nabízí barvitou kolekci filmové pokleslosti, nevkusu, braku a zábavy za hranicí tuctovosti.

V pátek 13. listopadu vás čeká projekce filmu se stylovým názvem Pátek třináctého 6: Jason žije (Jason Lives: Friday the 13th Part VI, USA 1986) a Smrtgasmus (Deathgasm, Nový Zéland 2015).

V sobotním programu Science Fiction Double Feature se představí dva klenoty, které pravidelně zdobí žebříčky nejhorších filmů všech dob, a to Útok krabích monster (Attack of the Crab Monsters, USA 1957) a Netvor z Yucca Flats (The Beast of Yucca Flats, USA 1961).

Sobotní večer od 20.00 hodin pak patří zlatému hřebu letošního ročníku, ambiciózní interaktivní projekci Rocky Horror Picture Show, kdy se příběh bude přehrávat během promítání na plátně i před ním. Základní vstupné stojí 110 Kč, na Rocky Horror Picture Show 200 Kč.

Industriální a okouzlující výlety na Mostecko

Industriální krajinu severozápadních Čech poznáte při expedicích v terénních autech.

Společnost Offroadsafari pořádá expedice industriální i panenskou krajinou severozápadních Čech – třeba do Krušných nebo Doupovských hor, mezi třetihorní sopky Českého středohoří nebo do Mostecké uhelné pánve, plné obřích povrchových dolů a průmyslových závodů. Při výletu terénní dodávkou se dobrodružnou formou seznámíte s historií i současností této oblasti, uvidíte místa, o kterých se v turistických průvodcích nepíše, a poznáte i životní příběhy místních obyvatel.

Offroad výlet Doupovskem za barvami podzimu slibuje kaňon Ohře, zaniklé obce i daleké výhledy od Klínovce po Říp.

V neděli 15. listopadu se můžete vydat na expedici uhelným Mosteckem, v neděli 22. listopadu jste zváni na prozkoumávání podzemí Krušných hor. Doporučeny jsou vlastní holínky a baterky nebo čelovky, přílby vám půjčí na místě. Ještě o týden později, v neděli 29. listopadu, se můžete vypravit na výlet Doupovskem za barvami podzimu. Čeká vás kaňon Ohře, zaniklé obce, prohlídka vintířovského lapidária věnovaného zaniklým obcím Doupova i daleké výhledy od Klínovce po Říp. Jízdenka pro dospělé stojí ve všech případech 790 Kč, pro děti 390 Kč.

Setkání s Tizianem na Pražském hradě

V Císařské konírně na Pražském hradě budou až do března 2016 vystaveny obrazy slavného italského renesančního malíře Tiziana.

Slavného italského renesančního malíře Tiziana zná kdekdo – a právě co nejširší veřejnosti je určena výstava Tiziano Vanitas – básník obrazu a odstínu krásy, která začíná ve čtvrtek 26. listopadu v Císařské konírně na Pražském hradě. Několik desítek děl, zapůjčených z prestižních italských a dalších zahraničních institucí a soukromých sbírek, bude vystaveno až do 20. března 2016.

Tizian se proslavil jako portrétista, ale maloval i krajiny a náboženská či mytologická témata.

Tiziana najdete i v jiných tuzemských sbírkách – například v kroměřížském Arcibiskupském zámku je k vidění slavný obraz Apollo a Marsyas. Roku 1673 jej od obchodníků s uměním koupil olomoucký biskup Karel z Lichtenštejna-Castelkornu a v posledních letech byl zlatým hřebem tizianovských výstav v Londýně, Washingtonu, Benátkách či Paříži.