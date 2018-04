Filmaři obsadili Liberec, lidé nadávali

"Je to hrozné, kdy nás už konečně pustíte. Vyšla jsem si z úřadu na oběd a mám na to jen půl hodiny," lamentovala mladší žena. Rozčílené lidi se někdy marně snažili zadržet i policisté, kteří hlídali jednotlivé ulice.

"Je to nepříjemné. Jsem tu teprve chvíli a už jsem musel vyslechnout spoustu nadávek," povzdechl si liberecký policista, který dohlížel na cestu mezi vědeckou knihovnou a libereckým okresním úřadem. "Lidé tu vždy musí několik minut počkat, než filmaři dotočí scénu a pak je pouštím dál. I za tu chvíli se ale občas někdo pěkně rozčílí."

Některým Liberečanům se nelíbil ani nepořádek, který vznikl při natáčení ekologické demonstrace v úterý u liberecké radnice. "Nejen, že tu dnes zdržují provoz, ale včera ještě zaneřádili okolí radnice. Měli by si ten film raději natočit v Německu," přidal se k nadávkám další muž, který kvůli filmové scéně musel pár minut postát u knihovny.

Němečtí filmaři jsou v Liberci od pondělí a včera u hlavní pošty natáčeli srážku nákladního a osobního auta. Natáčí zde část snímku Podzemí "V Liberci se setkáváme s podobnými problémy, jako při natáčení v jiných městech," vysvětlil Václav Eisenhamer z produkční firmy. "Lidé se většinou zlobí, když kvůli filmu musí chvíli počkat a některým se nelíbily ani odpadky u radnice.

To jsou ale jen filmové dekorace, náměstí jsme večer vyčistili." Včera se filmový štáb usídlil v liberecké radnici. "Venku už nás lidé neuvidí," řekl Eisenhamer. "Večer pak odjíždíme do Prahy a potom budeme ještě točit v Poděbradech. Film by měl být hotový do konce podzimu." .