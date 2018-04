Film udělal ze Sadata hvězdu léta

Až téměř dvacet let po zavraždění bývalého egyptského prezidenta Anvara Sadata byl o jeho životě natočen v Egyptě první film. Snímek režiséra Muhammada Chána nazvaný Dny Sadata, který čerpá z autobiografie exprezidenta a jeho manželky Džináh, vyvolal v zemi rozporuplné reakce. "Jeho osud se nepodobá žádnému jinému z našich prezidentů. Pocházel z chudé vesnice, vstoupil do armády a poté se zapojil do osvobozeneckého hnutí. A nakonec byl zavražděn. První manželství mu nevyšlo a on se zamiloval do mladé dívky. Stal se prezidentem. Udělal několik kontroverzních kroků, třeba sjednal mír s naším nepřítelem. To nebyl rozhodně obyčejný osud," říká režisér. Zatímco na Západě je Sadat vnímán jako odvážný a vizionářský muž, v Egyptě stále nepanuje shoda o jeho některých politických rozhodnutích. Film některé jeho kroky přibližuje. Třeba i chvíli, kdy Sadat oznámil, že navštíví Izrael. Jeruzalém. Cesta a jednání v Jeruzalémě vedly později k míru mezi Egyptem a Izraelem. Arabské země na to reagovaly překvapeně až zlostně. Stejně různorodě je vnímána Sadatova domácí politika. Jeho kritici mu vyčítají, že se nedokázal vypořádat s různými formami zneužívání moci a podvody. Film režiséra Muhammada Chána je prý příliš jednostranný, záměrně přehlíží mnoho omylů a přehmatů bývalého prezidenta. To ale vůbec nevadí egyptské mládeži, která snímek Dny Sadata masově navštěvuje. Sadat se pro ně stal hvězdou léta a filmu je rekordně nejnavštěvovaný.